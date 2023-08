Lanový park v amfiteátri sa nedokončil, o využití areálu rozhodne MsZ

Levice 13. augusta (TASR) - Lanový park v Leviciach, ktorý mal byť vybudovaný v areáli bývalého amfiteátra, stojí nedostavaný už niekoľko rokov. Firma, ktorá mala nový park vybudovať, nedodržala zmluvné podmienky, park nedokončila, preto bude vyzvaná na vypratanie priestoru, informovala radnica. O využití priestoru bývalého amfiteátra, ktorého majiteľom je mesto Levice, budú rozhodovať mestskí poslanci.



Prenájom časti areálu amfiteátra spoločnosti Segoland schválili poslanci mestského zastupiteľstva v polovici roka 2018. Pozemok s rozlohou 3800 štvorcových metrov prenajalo mesto investorovi za symbolické euro ročne na desať rokov s predpokladom predĺženia nájmu na ďalšie roky.



V priestoroch amfiteátra mal vzniknúť športovo-relaxačný areál, lanový park a zábavné centrum. Pôvodný termín realizácie bol určený do konca októbra 2019. V areáli boli osadené stĺpy, na ktoré mali byť v ďalšom kroku upevnené laná alebo siete. V prácach sa však nepokračovalo.



V júli 2020 radnica informovala o posune prác približne o rok, dôvodom mala byť pandémia. Zástupca investora uviedol, že zahraničný generálny dodávateľ prvkov mal počas pandemických opatrení problém so vstupom na Slovensko. Finálne práce mali pokračovať v závislosti od počasia na jar 2021, trvať mali šesť až osem týždňov.



Podľa vedenia mesta Levice sa zmluvné strany dohodli na realizácii v novom termíne, no výstavba parku nepokračovala. Posledný termín realizácie bol 30. júna tohto roka. Zmluvné podmienky zo strany prenajímateľa neboli dodržané a park nie je dokončený, potvrdila radnica.