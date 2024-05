Lapuníková: Lekárske konzílium rozhodne, kedy premiér opustí nemocnicu

Banská Bystrica 30. mája (TASR) - Zdravotný stav premiéra vlády Roberta Fica (Smer-SD) je stabilizovaný a vyvíja sa podľa očakávaní celého tímu odborníkov, ktorí zabezpečujú jeho zdravotnú starostlivosť. Konštatovala to vo štvrtok riaditeľka Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, kde je predseda vlády hospitalizovaný už vyše dvoch týždňov, Miriam Lapuníková.



"Veríme, že jeho zdravotný stav bude naďalej napredovať tak dobre ako doposiaľ, bude sa zlepšovať a proces rehabilitácie bude prebiehať veľmi dobre," uviedla Lapuníková.



Ako tiež zdôraznila, lekárske konzílium rozhodne, kedy opustí nemocnicu, ale ak k tomu dôjde, pôjde už rovno do domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Je to údajne aj jeho prianie.



Premiéra vážne postrelil 71-ročný muž po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej, ktoré bolo 15. mája. Páchateľa vzal Špecializovaný trestný súd do vyšetrovacej väzby.