Látky chcú z eurofondov obnoviť obecný úrad

Látky 11. mája (TASR) - Najväčšia investícia, ktorú obec Látky v okrese Detva plánuje v nasledujúcich rokoch, je obnova fasády a výmena strechy obecného úradu. Projekt by chceli financovať z eurofondov. Odhadované náklady sú približne 600.000 eur.



„Okrem toho ešte tento rok počítame s opravou autobusovej zastávky, so stavbou schodov na cintorín, opravou vchodu historickej zvoničky. Dokončiť plánujeme aj rekonštrukciu interiéru základnej školy a, samozrejme, počítame s pravidelnou obnovou miestnych komunikácií, ktorých obec spravuje asi 60 kilometrov,“ uviedol pre TASR starosta Mário Kubiš. „Navyše, chceli by sme začať aj proces budovania IBV v časti Chocholná, kde by mohlo pribudnúť osem rodinných domov,“ dodal.



Za uplynulé dva pandemické roky zrealizovali v obci projekt WiFi pre teba, obnovu pomníka SNP a tiež rekonštrukciu miestnych komunikácií či opravu a výstavbu vodovodu.