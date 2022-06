Obec Látky má zaplatiť 230.000 eur, až potom môže začať stavať ČOV

Látky 14. júna (TASR) – Obec Látky v okrese Detva, ktorá čakala rok na výsledky kontroly projektu stavby čistiarne odpadových vôd (ČOV), má zaplatiť desať percent zo získanej sumy 2,3 milióna eur. Stavbu ČOV, na ktorú dostala uvedenú sumu z Environmentálneho fondu (EF) ešte pred dvomi rokmi, môže následne zrealizovať. Pre TASR to uviedol starosta Látok Mário Kubiš.



"Zaplatiť viac ako 230.000 eur je pre nás neúnosné. Obecné zastupiteľstvo v najbližších dňoch rozhodne o ďalšom postupe," uviedol Kubiš. Poslanci podľa neho môžu rozhodnúť aj o tom, že za takýchto podmienok sa stavba neuskutoční a peniaze obec vráti.



Ako Kubiš ďalej informoval, obec sa proti tomuto rozhodnutiu má právo odvolať do 15 dní, čo chce aj urobiť. Nepozdáva sa mu však, že termín na vyjadrenie je pre obec doslova expresný, ale rozhodnutie štátu vo veci trvalo celý rok.



Obec získala peniaze na budovanie ČOV hneď po nástupe novej vlády na jar 2020. "Po krátkom čase nám a ďalším 25 obciam na Slovensku projekt zastavili s tým, že ich musia prehodnotiť," pripomenul Kubiš. Obec pri tom podľa neho konala pri výbere dodávateľa transparentne a dodržala všetky predpisy. "Navyše, nachádzame sa v druhom a treťom pásme ochrany vodnej nádrže Málinec, ktorá zásobuje pitnou vodou 50.000 ľudí a čistota odpadových vôd by teda pri posudzovaní takéhoto projektu mala byť prvoradá," pripomenul.



Kanalizácia v obci sa budovala postupne od roku 1995. Treba ale zrealizovať výstavbu jednotlivých vetiev a stavbu samotnej ČOV. Jej vybudovaním by sa podľa starostu na kanalizáciu mohlo pripojiť 80 percent obyvateľov obce. Látky majú pri tom asi 570 obyvateľov. Ešte krátko po 2. svetovej vojne tam žilo asi 3000 ľudí. Veľký odlev zaznamenali najmä v 70. a 80. rokoch uplynulého storočia, keď sa ľudia sťahovali za prácou do okresných miest. Obec dodnes eviduje okolo 650 nehnuteľností, viac ako tretinu tvoria chaty a chalupy.



Ako pre TASR uviedol v máji 2022 tlačový odbor Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, prípad obce Látky zdedilo MŽP SR od bývalej vlády, ktorá podľa ministerstva umožňovala obciam získať dotácie na kanalizáciu z Environmentálneho fondu aj v rozpore so zákonom. "Obec Látky totiž patrila k neoprávneným žiadateľom," konštatovalo MŽP SR.



EF vlani v let uskutočnil v obci finančnú kontrolu, ktorá sa zamerala na fakturáciu a reálne vykonanie čiastkových prác a kontrolu procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa obcou Látky. "Neobvykle dlhé obdobie kontroly nie je štandardný proces. Dĺžka kontroly vyplynula z toho, že obec Látky je súčasťou balíka, ktorý získal názov ´kauza Veľké vody´," informovalo TASR MŽP SR.