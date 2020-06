Látky získali z envirofondu peniaze na dobudovanie novej čističky

Látky 23. júna (TASR) - Nenávratný finančný príspevok z Environmentálneho fondu vo výške 2,3 milióna eur na dobudovanie čistiarne odpadových vôd (ČOV) získala obec Látky v okrese Detva. ČOV má po vybudovaní kanalizácie pomôcť obyvateľom tejto podhorskej obce, ležiacej pod vrchom Býkov vo východnej časti okresu.



"Získané peniaze pôjdu na technológiu čistiarne, ktorá bude odpadové vody dočisťovať a vypúšťať do potoka Chocholná," povedal TASR starosta Látok Mário Kubiš.



Obec už má za sebou aj všetky verejné obstarávania na technológie a dodávateľa stavby. "Čakáme už len na podpis ministerstva životného prostredia, pod ktoré envirofond spadá," dodal starosta.



Obec sa na projekte bude podieľať piatimi percentami, čo tvorí asi 150.000 eur. Podľa Kubiša spoluúčasť vykryjú z vlastných ušetrených peňazí, na zvyšok si chcú zobrať úver z nízkym úročením práve z envirofondu. Stavba by mala byť ukončená v lete 2021.



Látky majú dnes asi 570 obyvateľov. Ešte po druhej svetovej vojne ich tam bývalo asi 3000. Veľký odlev však zaznamenali najmä v 70. a 80. rokoch, keď sa ľudia sťahovali za prácou najmä do najbližších okresných miest.



Dedina dodnes eviduje 642 nehnuteľností, z toho však viac ako tretinu tvoria rekreačné chaty a chalupy.