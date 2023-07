Látky sa pokúsia získať peniaze na potrebnú čistiareň odpadových vôd

Látky 25. júla (TASR) - Obec Látky v okrese Detva sa chce opäť uchádzať o finančné prostriedky na stavbu potrebnej čistiarne odpadových vôd (ČOV). Samospráva na projekt ešte v roku 2020 získala 2,3 milióna eur, avšak nové vedenie envirorezortu a Envirofondu im projekt zastavilo s tým, že v procese výberu dodávateľa stavby našli pochybenia. Obec to odmietala, neskôr však získané peniaze vrátila.



Podľa starostu Mária Kubiša sa do novej výzvy chcú zapojiť po tom, ako sa im podarilo vysporiadať s už zazmluvneným dodávateľom stavby. "Vo všetkom pôjdeme teraz úplne nanovo vrátane súťaže na dodávateľa," povedal TASR. O financovanie stavby chcú znovu požiadať Envirofond.



ČOV v druhom a treťom pásme ochrany vodnej nádrže Málinec, ktorá zásobuje pitnou vodou asi 60.000 ľudí, je totiž pre obec veľmi dôležitá. "V prípade, že budeme v novej výzve úspešní, náklady na stavbu sa pri súčasných cenách výrazne zvýšia," pripomenul Kubiš.



Kanalizácia v obci sa budovala postupne od roku 1995. Potrebná je však realizácia výstavby jednotlivých vetiev a stavby samotnej ČOV. Jej vybudovaním by sa podľa starostu na kanalizáciu mohlo pripojiť 80 percent obyvateľov obce. Látky majú pritom asi 570 obyvateľov. Ešte krátko po druhej svetovej vojne tam žilo asi 3000 ľudí. Veľký odlev zaznamenali najmä v 70. a 80. rokoch uplynulého storočia, keď sa ľudia sťahovali za prácou do okresných miest. Obec dodnes eviduje okolo 650 nehnuteľností, viac ako tretinu tvoria chaty a chalupy.