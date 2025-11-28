< sekcia Regióny
Laureáti ankety Srdce na dlani v Trnavskom kraji si prevzali ocenenia
Nominácie posudzovala päťčlenná hodnotiaca komisia.
Autor TASR
Skalica 28. novembra (TASR) - Laureáti ankety Srdce na dlani v Trnavskom kraji si vo štvrtok (27. 11.) prevzali svoje ocenenia v Dome kultúry v Skalici. Do tohto ročníka zaslali organizácie, ale aj verejnosť spolu 38 platných nominácií v siedmich kategóriách. Kraj udelil celkovo osem ocenení, jedno z nich bolo mimoriadne. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Nominácie posudzovala päťčlenná hodnotiaca komisia. Laureáti si odniesli ručne robené keramické plakety s motívom srdca na dlani, ktoré vytvorili klienti Centra sociálnych služieb Mikádo v Skalici. Prekvapením pre ocenených boli ich videovizitky, z ktorých sa dozvedeli, že získali ocenenie. Šesť laureátov zároveň postupuje na národné oceňovanie, ktoré organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.
Riaditeľka Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja, ktoré organizuje oceňovanie na krajskej úrovni, Zuzana Šujanová vyzdvihla výnimočnosť dobrovoľníkov. „Robia veľké veci potichu, bez potreby uznania. A práve v tejto skromnosti sa ukrýva ich výnimočnosť. Mnohí z nich si ani neuvedomujú, aký hlboký dosah má ich pomoc,“ uviedla.
Medzi ocenených patria koordinátorka a jedna zo zakladajúcich členiek mobilného hospicu Most domov Katarína Habláková, dobrovoľník v Slovenskom Červenom kríži, územnom spolku Senica, Denis Jánošík, spoluzakladateľka komunitno-kultúrneho centra KC Priestor a organizátorka viacerých podujatí Miroslava Sabová Dudášová. Ocenenie si prevzali aj Zuzana Dubovská a Ivana Školeková z občianskeho združenia Amazonky.
Ocenený bol tiež projekt Kútik duševného zdravia, ktorý vznikol z iniciatívy žiakov Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách v Senici. Cenu prevzali žiaci Marek Černý a Ľuboš Slovák. Za podporu dobrovoľníctva získala ocenenie aj spoločnosť Protherm Production Skalica. Za dlhodobú dobrovoľnícku pomoc bola ocenená Alena Mazánová a mimoriadne ocenenie získala Marta Genčúrová, ktorá viac než 35 rokov pomáha v rôznych oblastiach v Trstíne a okolí.
Podujatie sa konalo v spolupráci s TTSK, Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou a pod záštitou primátorky mesta Skalica. Snahou organizátorov je, aby sa miesto galavečera každý rok menilo a aby sa nekonalo len v krajskom meste, ale aj v iných okresoch Trnavského kraja. Minulý rok to boli Piešťany, tento rok Skalica.
