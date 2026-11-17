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Laureáti Ceny Oskára Čepana budú vystavovať v Turčianskej galérii
Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia - Centrum súčasného umenia a je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov.
Autor TASR
Martin 17. novembra (TASR) - Turčianska galéria v Martine bude v decembri dejiskom výstavy laureátov Ceny Oskára Čepana 2026. Sú nimi Andrej Kiripolsky, Norbert Kuki a Natália Šimonová. Ako informovala kurátorka výstavy Doris Sisková, výstavu s názvom Debris otvoria 10. decembra a potrvá do 14. marca 2027.
Názov výstavy znie po preklade do slovenčiny ako Sutiny. „Debris označujú rozptýlené pozostatky, fragmenty vytrhnuté z pôvodného kontextu alebo zbavené ich funkcie. Fragmenty sutín umožňujú skúmať vzťahy, ktoré zostali skryté,“ vysvetlila význam názvu výstavy Sisková.
Podľa jej slov Debris nie je výstavou o konci ani oslavou deštrukcie. „Je pokusom porozumieť existencii vo svete, ktorého systémy produkujú a zanechávajú rôzne druhy sutín. Neusiluje sa o absolútne zbavovanie, poriadok a o vidinu dokonale čistej budúcnosti. Diela vykresľujú skúmanie sutín ako neoddeliteľnú súčasť procesu spoločenskej zmeny,“ dodala kurátorka výstavy.
Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia - Centrum súčasného umenia a je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Do súťaže sa tento rok prihlásilo 48 umelkýň a umelcov. Portfóliá prihlásených sa vyznačovali mediálnou rozmanitosťou od maľby cez fotografiu, performance, intermediálne diela, textilné práce či keramiku. Posudzovala ich medzinárodná porota v zložení Christina Li, Vojtěch Novák, Noit Banai a William Stover.
Názov výstavy znie po preklade do slovenčiny ako Sutiny. „Debris označujú rozptýlené pozostatky, fragmenty vytrhnuté z pôvodného kontextu alebo zbavené ich funkcie. Fragmenty sutín umožňujú skúmať vzťahy, ktoré zostali skryté,“ vysvetlila význam názvu výstavy Sisková.
Podľa jej slov Debris nie je výstavou o konci ani oslavou deštrukcie. „Je pokusom porozumieť existencii vo svete, ktorého systémy produkujú a zanechávajú rôzne druhy sutín. Neusiluje sa o absolútne zbavovanie, poriadok a o vidinu dokonale čistej budúcnosti. Diela vykresľujú skúmanie sutín ako neoddeliteľnú súčasť procesu spoločenskej zmeny,“ dodala kurátorka výstavy.
Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia - Centrum súčasného umenia a je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Do súťaže sa tento rok prihlásilo 48 umelkýň a umelcov. Portfóliá prihlásených sa vyznačovali mediálnou rozmanitosťou od maľby cez fotografiu, performance, intermediálne diela, textilné práce či keramiku. Posudzovala ich medzinárodná porota v zložení Christina Li, Vojtěch Novák, Noit Banai a William Stover.