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Laureátkou Beckovského slnka je tento rok astrobiologička M. Musilová
Hlavnou myšlienkou podujatia je presvedčenie, že o výnimočných ľuďoch, ktorí posúvajú hranice a robia dobré meno Slovensku vo svete, by malo byť viac počuť.
Autor TASR
Bratislava/Beckov 10. júna (TASR) - Tohtoročnou laureátkou ocenenia Beckovské slnko sa stala astrobiologička Michaela Musilová. Ocenenie si prevzala v piatok (5. 6.) v rámci 12. ročníka kultúrneho projektu v Beckove. Informovala o tom spoluorganizátorka podujatia Jana Okresová.
Hlavnou myšlienkou podujatia je presvedčenie, že o výnimočných ľuďoch, ktorí posúvajú hranice a robia dobré meno Slovensku vo svete, by malo byť viac počuť. Práve ich reálne príbehy slúžia ako dôležitá inšpirácia pre celú spoločnosť a obzvlášť pre mladšiu generáciu.
Beckovské slnko sa odovzdáva vždy len jednej osobnosti ročne. Cenou je plastika z dielne sochára Martina Palu zhotovená technikou liateho bronzu a zlatená 24-karátovým zlatom.
Súčasťou podujatia bola aj diskusia. Ako veliteľka, ktorá má za sebou viac ako 30 simulovaných misií na Mars a Mesiac zdôraznila, že v extrémnych podmienkach nie sú kľúčové len technológie. Najviac si všíma to, ako posádka funguje ako jeden tím, pretože vzájomná dynamika je pre úspech misie absolútne zásadná.
„Najmä sa nenechajte odradiť od toho, čo vás baví a pre čo máte vášeň. Choďte za svojimi snami, aj keď sa zdajú nesplniteľné,“ skonštatovala Musilová.
Ako prvá si Beckovské slnko prevzala operná diva Eva Blahová. Nasledovali Jozef Golonka, lekár Vladimír Krčméry, Juraj Kukura, dáma slovenského bankovníctva Elena Kohútiková, Peter Dvorský, Natália Hejková, Emília Vášáryová, Ivan Bella, Matej Tóth a fotograf Filip Kulišev.
Hlavnou myšlienkou podujatia je presvedčenie, že o výnimočných ľuďoch, ktorí posúvajú hranice a robia dobré meno Slovensku vo svete, by malo byť viac počuť. Práve ich reálne príbehy slúžia ako dôležitá inšpirácia pre celú spoločnosť a obzvlášť pre mladšiu generáciu.
Beckovské slnko sa odovzdáva vždy len jednej osobnosti ročne. Cenou je plastika z dielne sochára Martina Palu zhotovená technikou liateho bronzu a zlatená 24-karátovým zlatom.
Súčasťou podujatia bola aj diskusia. Ako veliteľka, ktorá má za sebou viac ako 30 simulovaných misií na Mars a Mesiac zdôraznila, že v extrémnych podmienkach nie sú kľúčové len technológie. Najviac si všíma to, ako posádka funguje ako jeden tím, pretože vzájomná dynamika je pre úspech misie absolútne zásadná.
„Najmä sa nenechajte odradiť od toho, čo vás baví a pre čo máte vášeň. Choďte za svojimi snami, aj keď sa zdajú nesplniteľné,“ skonštatovala Musilová.
Ako prvá si Beckovské slnko prevzala operná diva Eva Blahová. Nasledovali Jozef Golonka, lekár Vladimír Krčméry, Juraj Kukura, dáma slovenského bankovníctva Elena Kohútiková, Peter Dvorský, Natália Hejková, Emília Vášáryová, Ivan Bella, Matej Tóth a fotograf Filip Kulišev.