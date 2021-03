Lavína pod Jakubinou strhla dvojicu Slovákov

Jamník 26. marca (TASR) – Lavína pod Jakubinou v Západných Tatrách strhla v piatok popoludní dvoch Slovákov. Lyžiar a snoubordista zostali na povrchu, pri páde utrpeli poranenia dolných končatín. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na oficiálnej webovej stránke.



Horskí záchranári požiadali o súčinnosť posádku leteckých záchranárov. Tá spolu so záchranárom HZS smerovala do Jamnickej doliny. Na mieste poskytli pacientom neodkladnú zdravotnú pomoc. Následne ich z miesta letecky evakuovali do ústia Žiarskej doliny, kde ich odovzdali privolanej posádke Rýchlej zdravotnej pomoci na prevoz do nemocnice, píše sa na stránke.



Ide už o druhý pád lavíny v Západných Tatrách za dva dni. Vo štvrtok (25. 3.) lavína zasypala dvoch bratov v Žiarskej doline, obaja z nej vyviazli živí.