LAVÍNA ZASYPALA DVOCH LYŽIAROV: Vyviazli bez zranení

Terchová 21. januára (TASR) - Lavína pod Veľkým Kriváňom v Malej Fatre v sobotu popoludní strhla dvoch lyžiarov. Obaja neutrpeli zranenia. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.



Pád lavíny nahlásila oznamovateľka na tiesňovú linku HZS, ktorá pre hustú hmlu presne nevedela identifikovať miesto. Lyžiari sa podľa horských záchranárov nachádzali v jednom v juhozápadných žľabov medzi Veľkým Kriváňom a Pekelníkom. "Skupina siedmich lyžiarov nalyžovala postupne do žľabu. V jednom mieste sa stretli a následne jeden lyžiar zo skupiny vylyžoval do exponovanejšej časti. K udalosti došlo po tom, ako sa za ním pustil druhý lyžiar, ktorý vzápätí odtrhol lavínu," opísali horskí záchranári.



Lavína oboch lyžiarov podľa nich čiastočne zasypala. "Kým prvý ostal v čele lavíny, druhý aktivoval lavínový batoh, a tak zostal čiastočne zasypaný 300 metrov nad kamarátom. Skupina zvyšných piatich lyžiarov okamžite postupovala k zasypaným a poskytovala im prvotnú kamarátsku pomoc. Obaja boli, našťastie, bez zranení," priblížila HZS.



Lyžiarom pomáhali štyria profesionálni a jeden dobrovoľný horský záchranár. Jedna členka zo skupiny utrpela pri pohybe v lavínisku poranenie kolena, ktoré jej na mieste záchranári zafixovali. "Skupina následne vyšla v sprievode horských záchranárov zo žľabu. Poranenú pacientku transportovali ku lanovej dráhe do Snilovského sedla za pomoci akijí. Odtiaľto pokračovali všetci lanovou dráhou do údolia a následne na vlastnú žiadosť samostatne," dodali horskí záchranári.