Lavína v Žiarskej doline zasypala dvoch Slovákov

Žiar 25. marca (TASR) – V Žiarskej doline v Západných Tatrách spadla vo štvrtok popoludní lavína. Spustili ju dvaja bratia, Slováci, počas výstupu na Prostredný hrebeň. Jeden z mužov sa vykopal sám, druhého zasypaného pomohli spod snehu vyhrabať príslušníci Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



Ako informujú horskí záchranári na svojej webovej stránke, jeden z dvojice mužov mal airbag batoh, ktorý aktivoval. "Zasypaný bol len čiastočne, trčala mu len hlava a jedna ruka. Vykopal sa sám a hneď začal hľadať brata. Ten bol zasypaný úplne a zo snehu mu trčal len snowboard, ktorý mal na batohu," konkretizovali.



Príslušníci Strediska lavínovej prevencie HZS boli v čase pádu lavíny na kontrole meteo stanice. Keď spozorovali, že na lavíne sa nachádza človek, išli mu na pomoc. Po príchode pomohli vykopávať druhého zasypaného, ktorého sa im spolu s bratom podarilo vyslobodiť tesne pred upadnutím do bezvedomia. Následne začal muž spontánne dýchať. "Mal pravdepodobne poranenú chrbticu," dodali horskí záchranári.



Pre prevaľujúcu sa nízku oblačnosť, hmlu nebolo možné nasadiť leteckú techniku, preto postupovali záchranári HZS zo Západných Tatier na miesto po zemi. Zraneného uložili do vákuového matraca, pomocou sánok transportovali pod Terasu a následne snežným skútrom do ústia Žiarskej doliny. Tu ho horskí záchranári odovzdali privolanej posádke Rýchlej zdravotnej pomoci.