Lavína vo Vysokých Tatrách: Zranený je jeden slovenský skialpinista

Poprad 10. decembra (TASR) - Pád lavíny v Mlynickej doline vo Vysokých Tatrách si v nedeľu vyžiadal zásah horských aj leteckých záchranárov. Dvojica skialpinistov predišla zasypaniu vďaka lavínovým batohom, ktoré stihla aktivovať. Jeden z nich si však zranil nohu. Na sociálnej sieti o tom informuje Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) Air - Transport Europe (ATE).



Podľa Horskej záchrannej služby (HZS) slovenský skialpinista spustil lavínu pri lyžovaní zo Sedla nad Červeným žľabom smerom do Mlynickej doliny. "Zostal na povrchu so zraneným kolenom," uvádza na svojej webovej stránke s tým, že ide o prvú lavínovú nehodu tejto zimy.



HZS požiadala o súčinnosť aj leteckých záchranárov. "Vďaka tomu, že skialpinisti boli vybavení lavínovými batohmi, ktoré stihli včas aktivovať, predišli tomu, aby ich lavína zasypala. Jeden z nich si však pritom poranil dolnú končatinu a potreboval zdravotné ošetrenie. Lekár mu zranenie zafixoval a po evakuácii z miesta pomocou lanovej techniky bol prevezený na ďalšie ošetrenie do nemocnice v Poprade," dodáva ATE.



Druhý skialpinista z Poľska, ktorý nebol zranený, pokračoval v zostupe samostatne.