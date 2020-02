Lavínová hrozba klesla vo všetkých pohoriach okrem Vysokých Tatier

Liptovský Hrádok 19. februára (TASR) – Lavínová hrozba klesla vo všetkých slovenských pohoriach okrem Vysokých Tatier na prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Viac ako pád lavíny momentálne hrozí pošmyknutie sa na tvrdom až zľadovatenom teréne, informoval Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Na väčšine miest je sneh stabilný a dobre spevnený. Menej stabilné vankúše a menšie dosky sa nachádzajú v najvyšších polohách Vysokých Tatier, na južne až východne orientovaných svahoch a žľaboch. Ich uvoľnenie je možné najmä na veľmi strmých svahoch a pri veľkom dodatočnom zaťažení," priblížil Biskupič. Nebezpečné miesta sú podľa neho lokalizované pod hrebeňmi a na zavetrených stranách sediel.



V horských oblastiach Slovenska sa v stredu ráno ochladilo, pričom teploty sa pohybovali od -11 do mínus dvoch stupňov Celzia. Fúkal prevažne západný vietor do desať, ojedinele v nárazoch do 20 metrov za sekundu.