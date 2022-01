POZOR NA HORÁCH: Lavínová hrozba stúpla na tretí stupeň z piatich

Liptovský Hrádok 18. januára (TASR) - Pre vrcholové partie všetkých slovenských pohorí platí v utorok počas celého dňa zvýšený, tretí lavínový stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) s tým, že nebezpečenstvo lavín je veľmi lokálne. Je to vplyvom silného severozápadného vetra, ktorý dosahuje na vrcholoch silu víchrice.



Posledná perióda sneženia priniesla najviac snehu do Malej Fatry a Západných Tatier, kde napadlo v priemere desať až 15 centimetrov snehu. "Ten je však veľmi nerovnomerne rozložený a situovaný je hlavne tesne pod hrebene, skalné steny, do strmých a úzkych žľabov a múld, a to hlavne južných až východných orientácií. Tu sa lokálne nachádzajú snehové vankúše a dosky rôznej tvrdosti, ktoré môžu dosahovať výšku viac ako jeden meter. Preto veľký pozor na najhlavnejší lavínový problém, ktorým je vetrom previaty sneh uložený na tvrdom zľadovatenom podklade," priblížil Bešinský.



Počasie v slovenských horách v utorok ovplyvňuje studený front prichádzajúci od severozápadu. V noci na utorok sila vetra dosahovala svoj vrchol. Postupne bude ustávať počas utorka, aj to až v poobedňajších hodinách.



Horskí záchranári dôrazne neodporúčajú pohyb vo vysokohorskom teréne, hlavne z dôvodu silného vetra, slabej viditeľnosti a nebezpečnej lavínovej situácie.