Lavínová hrozba v najvyšších polohách Tatier stúpla na tretí stupeň

Liptovský Hrádok 23. marca (TASR) – Lavínové nebezpečenstvo v najvyšších polohách Vysokých Tatier sa lokálne zvýšilo na tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V ostatných slovenských pohoriach platí druhý lavínový stupeň. TASR o tom v pondelok informoval Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



Lavínové nebezpečenstvo tvorí podľa Buliaka predovšetkým nový previaty sneh, ktorý je uložený v naviatych vankúšoch a doskách na veľmi tvrdej podkladovej vrstve firnu. "V profile sa tak vyskytuje veľký rozdiel tvrdosti dvoch vrstiev, ktoré nie sú dostatočne zviazané. Nebezpečné sú najmä záveterné strany žľabov, sediel a hrebeňov, kde je možné uvoľniť lavínu všeobecne pri veľkom dodatočnom zaťažení a lokálne už pri malom," vysvetlil.



Ďalšie nebezpečné miesta predstavujú strmé svahy stredných polôh. "Opatrný treba byť pri čítaní lavínového terénu a vyhýbať sa terénnym pascám," doplnil Buliak.



Do horských oblastí Slovenska prúdi po okraji tlakovej níže arktický studený vzduch, ktorý priniesol výrazné ochladenie. Teploty vzduchu sa ráno pohybovali od mínus 21 do mínus siedmich stupňov Celzia. Fúkal silný, prevažne severný vietor s rýchlosťou päť až 15 metrov za sekundu. Počas nedeľňajšieho (22. 3.) sneženia pripadlo do 15 centimetrov nového suchého prachového snehu, na severnej strane Tatier ojedinele do 30 centimetrov.