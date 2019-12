Lavínová hrozba vo Vysokých Tatrách stúpla

Liptovský Hrádok 3. decembra (TASR) – Lavínové nebezpečenstvo v najvyšších polohách Vysokých Tatier stúplo vplyvom sneženia a vetra z malého na mierne, čo predstavuje druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Pod hranicou 2100 metrov nad morom je malá lavínová hrozba. Tá platí aj v Západných Tatrách nad 1800 a v Malej Fatre nad 1400 metrov nad morom. TASR o tom v utorok informoval Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Vo vysokohorských žľaboch a muldách, najmä východných, juhovýchodných a južných expozícií Vysokých Tatier sú na staršom snehu naviate snehové dosky a vankúše s výškou snehu od 20 do 60 centimetrov. Uvoľnenie doskovej lavíny je v strmom až extrémnom teréne spomenutých orientácií možné najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení," uviedol Kyzek s tým, že ojedinele sa môžu vyskytnúť aj menšie spontánne lavíny.



V Nízkych Tatrách a Veľkej Fatre je vzhľadom na nedostatok snehu riziko lavín minimálne, dodal Kyzek.



V utorok ráno bolo na horách zamračené počasie, v severných pohoriach so snežením. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus 16 do mínus päť stupňov Celzia. Fúkal prevažne severozápadný vietor do desať, v nárazoch do 16 metrov za sekundu. Podľa Kyzeka za posledných 24 hodín pripadlo v Tatrách a na severe desať až 18 centimetrov nového snehu.