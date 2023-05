Lavínové nebezpečenstvo popoludní vo vyšších polohách Tatier stúpne

Liptovský Hrádok 8. mája (TASR) - Malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí i v pondelok pre Vysoké, Západné a Nízke Tatry od polohy 1500 metrov nad morom. Popoludní stúpne na druhý stupeň, a to od výšky 1800 metrov nad morom. TASR o tom informoval Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Hlavným lavínovým problémom, a to najmä popoludní, bude mokrý sneh. Počas dňa sa očakáva jasné počasie, a teda aj napriek slabšiemu ochladeniu bude silné jarné slnko intenzívne topiť najmä južné svahy. Sneh z posledného sneženia je už dobre previazaný, zrána je snehová pokrývka tvrdá a firnová. "Počas dňa sa v úzkych strmých žľaboch najvyšších polôh môžu vyskytnúť splazy a menšie samovoľné lavíny. Na miestach s veľkou zbernou plochou sa môžu vyskytnúť aj samovoľné stredne veľké lavíny z mokrého snehu," upozornil Buliak.



Počasie počas pondelka bude ovplyvňovať tlaková výš. Fúkať bude severný až severozápadný vietor so silou tri až deväť metrov za sekundu. Teploty dosiahnu počas dňa v najvyšších polohách dva až mínus dva stupne Celzia.



Snehová pokrývka sa nachádza už len od stredných polôh. Vplyvom striedania denných plusových a nočných mínusových teplôt je zrána tvrdá, firnová, od poludnia mokrá, borivá. Celkovo sa snehová pokrývka v našich horách nachádza od výšky 1500 metrov nad morom, vo Veľkej a Malej Fatre už súvislá snehová pokrývka skoro vôbec nie je.