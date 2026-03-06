< sekcia Regióny
Lávka pre peších ponad Demänovku v Palúdzke bude uzatvorená
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 6. marca (TASR) - Lávka pre peších ponad riečku Demänovka v liptovskomikulášskej mestskej časti Palúdzka bude pre komplexnú údržbu od pondelka 9. marca uzatvorená. Ako informovali zo samosprávy, ide o lávku medzi Vranovskou a Parkovou ulicou. Počas budúceho týždňa zamestnanci Verejnoprospešných služieb (VPS) mesta Liptovský Mikuláš opravia a natrú kovové prvky, nosníky a vymenia drevené laty.
„Práce v závislosti od počasia zrealizujú v čo najkratšom čase. Lávka bude uzavretá približne týždeň. Počas jej uzávery môžu chodci využiť neďaleký chodník na moste pri ceste I/18. Prosíme obyvateľov o zhovievavosť,“ podotkli z radnice.
Obnova sa dotkne aj spodnej lávky ponad Demänovku na Priehradnej ulici, ktorá však počas realizácie nového náteru bude priechodná bez obmedzení. „Obnova lávok je súčasťou balíka menších opráv, ktoré radnica naštartovala vďaka priaznivému počasiu. Zamestnancov z VPS už môžete vidieť aj v Demänovej či v Iľanove. Postupne sa presunú aj do ďalších častí mesta,“ dodali.
Samospráva zároveň spustila rozsiahly balík projektov verejno-súkromného partnerstva, v rámci ktorého investuje takmer 1,5 milióna eur do opráv mestských komunikácií. Vďaka balíku projektov vedia zrealizovať väčší objem opráv naraz a efektívnejšie, než by to bolo možné len z bežného rozpočtu mesta. Tento model umožní postupne zlepšovať stav komunikácií vo viacerých mestských častiach.
