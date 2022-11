Lávka priateľstva v Bardejovských Kúpeľoch má byť prístupná na jar

Bardejovské Kúpele 7. novembra (TASR) - Lávka priateľstva v Bardejovských Kúpeľoch by mala byť po rekonštrukcii opäť prístupná pre verejnosť na jar budúceho roka. Aktuálne tu prebiehajú rekonštrukčné práce. Ako pre TASR uviedol riaditeľ OOCR Šariš - Bardejov Radomír Jančošek, pokiaľ to počasie dovolí, hlavné práce by sa mali realizovať do konca roka 2022.



Celkové náklady sú odhadované na približne 49.000 eur. Drevo dodali Bardejovské Kúpele a ďalší materiál a práce financuje Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Šariš - Bardejov a Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR.



Zámerom revitalizácie je obnova drevených prvkov, výmena znehodnoteného a opotrebovaného materiálu starej lávky. "Rozsah poškodenia vplyvom počasia je tak veľký, že ide v podstate o kompletnú obnovu a výmenu zhnitých dielov a súčastí, trámov, prebrúsenie materiálu, napustenie chemickými prípravkami proti hnilobe, vlhkosti, poveternostným vplyvom, drevokaznému hmyzu, kontrolu statiky a obnovu oceľových podložiek. Práce zahŕňajú demontáž a montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva, výmenu zničených klincov, fixačných dosiek a svoriek," priblížil Jančošek. Prínosom celej akcie bude podľa jeho slov nielen zveľadenie chátrajúcej lávky, ale aj zvýšenie jej bezpečnosti.



Lávka priateľstva je súčasťou náučného chodníka Sisi v Bardejovských Kúpeľoch. V čase vzniku v roku 2011 bola jednou z piatich najdlhších drevených lávok na Slovensku. Meria 54,2 metra, výška veže je 11,6 metra. Jej autorom je Ivan Otruba. V roku 2011 bola rekonštruovaná, ale náročné poveternostné vplyvy si opäť vynútili jej obnovu.