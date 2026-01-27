< sekcia Regióny
Lávku cez Kováčovský potok vo Zvolene plánujú nahradiť novým objektom
Samotnou výstavbou objektu podľa BBSK nedôjde k obmedzeniam na prevádzke existujúcich účelových komunikácií.
Autor TASR
Zvolen 27. januára (TASR) - Projekt plánovanej cyklotrasy medzi Banskou Bystricou a Hronskou Breznicou počíta s odstránením existujúcej lávky cez Kováčovský potok vo Zvolene. V budúcnosti ju chcú nahradiť novým mostným objektom. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z oddelenia komunikácie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý cyklotrasu realizuje.
Spresnila, že lávka cez potok sa nachádza na trase plánovanej cesty pre cyklistov. Termín uskutočnenia však nie je známy, keďže celá príprava je momentálne v projektovej fáze. „Uskutočnenie spomínanej cyklotrasy, a teda aj lávky, je závislé aj od nenávratných zdrojov z Európskej únie,“ objasnila. Zdôraznila, že cieľom tohto projektu je vytvoriť nový a bezpečný priestor pre cyklistov, nie napraviť súčasný havarijný stav lávky cez Kováčovský potok.
Ako ďalej uviedla, nová mostná lávka umožní bezpečné vedenie cyklotrasy ponad koryto potoka v mieste pôvodnej pešej lávky, ktorá už nespĺňa požadované parametre. Nevyhovuje šírkou ani technickým stavom. „Prechod cez lávku bude po novom riešený ako oddelený, so samostatným priestorom pre cyklistov a samostatným chodníkom pre peších,“ poznamenala s tým, že tak zabezpečia vyššiu bezpečnosť a plynulosť pohybu. Samotnou výstavbou objektu podľa BBSK nedôjde k obmedzeniam na prevádzke existujúcich účelových komunikácií.
Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta Zvolen podotkol, že technický posudok z roku 2021 hodnotí stav lávky cez Kováčovský potok ako dobrý. Zároveň však upozorňuje na potrebu odstrániť niektoré nedostatky. Mesto podľa neho v tomto roku plánuje opravu strešnej krytiny na lávke.
