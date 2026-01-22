< sekcia Regióny
Lávku cez rieku Slatina vo Zvolene plánujú nahradiť novou
Lávka ponad Slatinu je pre zlý technický stav uzavretá od roku 2012.
Autor TASR
Zvolen 22. januára (TASR) - Lávka pre chodcov cez rieku Slatina na konci slepej ulice Nižovec vo Zvolene je nefunkčná a pre verejnosť dlhodobo uzavretá. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) ako správca toku počíta s jej odstránením a zároveň ju plánuje nahradiť novou. TASR o tom informoval hovorca SVP Marián Bocák.
Spresnil, že to má byť v rámci pripravovaných protipovodňových úprav Slatiny vo Zvolenskej Slatine. Počas nich sa uskutočnia aj búracie práce lávky vo Zvolene. „V prípade zvýšených prietokov spôsobuje lávka prekážky, čo môže spôsobiť lokálne záplavy,“ konštatoval. Súčasťou budúceho projektu je aj nahradenie lávky novou, ktorá bude zohľadňovať potreby správcu vodného toku.
Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta Zvolen uviedol, že mesto nefunkčnú lávku nemôže odstrániť či inak do nej zasahovať, keďže to nie je jeho majetok. Zdôraznil, že vlastník lávky je neznámy. Mesto si v minulosti dalo vypracovať štúdiu, aby získalo predstavu o nákladoch na vybudovanie novej. „Už pred siedmimi rokmi odhad presiahol 220.000 eur, keďže stavba musí spĺňať prísne bezpečnostné a technické normy,“ objasnil s tým, že v súčasnosti by sa cena vyšplhala na sumu okolo 400.000 eur. Podľa Svatušku má mesto informácie o tom, že SVP počíta s odstránením tejto lávky.
Poznamenal, že v pešej dostupnosti uzavretej lávky sa v súčasnosti nachádzajú ďalšie dva mosty, ktoré umožňujú bezpečné prekročenie rieky. „Prešli sme sa, aby sme zistili, o koľko minút dlhšie trvá obchádzka. Je to päť minút, pri rýchlejšej chôdzi aj menej,“ doplnil s tým, že k jednému z mostov aktuálne vedie chodník. Mesto podľa neho preskúma možnosť vybudovania chodníka popri Lučeneckej ceste aj k druhému mostu. Podotýka, že peší presun by tak bol bezpečnejší a ešte kratší aj v rámci tejto trasy.
Lávka ponad Slatinu je pre zlý technický stav uzavretá od roku 2012. „V záujme ochrany zdravia obyvateľov tu opakovane inštalujeme zábrany a upozornenia na zákaz vstupu,“ zdôrazňuje samospráva.
