Lávku medzi dvoma sídliskami v Partizánskom čaká rekonštrukcia

Partizánske 19. júna (TASR) - Lávku pre peších medzi sídliskami Štrkovec a Šípok v Partizánskom čaká rekonštrukcia. Jej stav je už dlhšie nevyhovujúci. Samospráva na rekonštrukciu vyčlenila v rozpočte mesta 100.000 eur.



"Mesto Partizánske dalo vypracovať analýzu technického stavu mostného objektu cez rieku Nitra, ktorý využívajú chodci a cyklisti a spája mestskú časť Štrkovec a Šípok. Jeho stav nebol dobrý, preto mesto zabezpečilo objekt tak, aby tam nedošlo k nejakému zraneniu," načrtol pre TASR primátor Jozef Božik.



Práce na lávke plánovala samospráva zabezpečiť už dlhšie. Mala však podľa neho problém získať projektanta, ktorý by zabezpečil projekt na celú rekonštrukciu. "Som veľmi rád, že už je vysúťažený aj dodávateľ. Celý mostný objekt sa bude rekonštruovať tento rok s tým, že približne na štyri mesiace bude uzatvorený a nebudú ho môcť využívať ani chodci a cyklisti," doplnil s tým, že pevne verí, že lávka bude po dokončení rekonštrukcie slúžiť ďalšie desaťročia chodcom i cyklistom.



Dodávateľom rekonštrukcie je spoločnosť S-stav, s.r.o. so sídlom v Klátovej Novej Vsi. Samospráva jej v zmysle zmluvy zaplatí 93.108,06 eura. V rámci rekonštrukcie zabezpečí odstránenie pôvodného zábradlia a mostovky, ktorá je poškodená. Na lávke osadí i nové zábradlie s výškou 1,3 metra, čím bude spĺňať podmienky na to, aby tadiaľ v budúcnosti viedla cyklotrasa.