Lávku medzi Šípkom a Štrkovcom v Partizánskom začali rekonštruovať

Partizánske 22. augusta (TASR) - Lávka ponad rieku Nitra medzi sídliskami Šípok a Štrkovec v Partizánskom sa dočkala rekonštrukcie. Samospráva investíciu plánovala už dlhšie, práce zdržali problémy pri verejnom obstarávaní. Za rekonštrukciu zaplatí dodávateľovi prác takmer 160.000 eur.



"Na lávke sa začalo pred troma rokmi nakláňať zábradlie. Najskôr sme ho teda podopierali, aby sme ho zastabilizovali. Keď sme si však mostík pozreli zospodu, videli sme, že sú tam výstuže, ktoré trčali z betónu, boli hrdzavé," spomenul Igor Fábry z oddelenia životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Partizánskom.



Pracovníci mesta na základe toho podľa neho zistili, že bude potrebná nielen oprava zábradlia, ale i mostovky. "Oslovili sme vtedy viacero firiem, do Partizánskeho prišli odborníci z dopravnej školy zo Žiliny, ktorí spravili diagnostiku mostnej konštrukcie. Z nej jasne vyplynulo, že je potrebná rekonštrukcia telesa," ozrejmil.



Verejné obstarávanie na dodávateľa prác realizovala samospráva ešte vlani, víťazný uchádzač však od zmluvy pre problémy s debnením odstúpil. Novú súťaž zabezpečila radnica tento rok, pre nárast cien stavebných materiálov musela aj v rozpočte navýšiť prostriedky na rekonštrukciu lávky.



"Mostík musí byť samozrejme uzatvorený, pretože ideme búrať všetky nosné konštrukcie, okrem hlavných oceľových nosníkov. Odstránime zábradlia, vrchnú vrstvu mostovky, samotnú mostovku a zostanú len dve oceľové ´íčka´, ktoré preklenujú rieku a podperné betónové mostíky," ozrejmil Fábry.



Oceľové konštrukcie sa podľa neho musia opieskovať, upraviť a natrieť. "Samotný povrch mosta bude tvoriť len betón, asfalt bude na hrádzach. Osadí sa nové zábradlie, ktoré bude vysoké 130 centimetrov, aby vyhovovalo cyklistickým normám. Celý mostík sa zároveň rozšíri o 50 centimetrov, bude mať tak 3,5 metra, aby sa tam mohli pohybovať chodci aj cyklisti," dodal.



Rekonštrukciu by mal dodávateľ zrealizovať za štyri mesiace, teda do polovice novembra.