Lávku pre peších v Žiline začnú opravovať v apríli

Žilina 1. marca (TASR) - Na žilinskom sídlisku Solinky začnú v apríli opravovať lávku pre peších. Podľa Kataríny Gazdíkovej zo žilinskej radnice budú celkové náklady na opravu vo výške takmer 390.000 eur. Stavebné práce potrvajú do júna a vyžiadajú si úplnú uzáveru mostného objektu.



Doplnila, že tvorí hlavné prepojenie medzi sídliskami Hliny a Solinky. "Okrem peších slúži aj cyklistom, keďže je naň napojená cyklotrasa. V súčasnosti je v nevyhovujúcom technickom stave. Samospráva preto zrealizovala odbornú diagnostiku a rozhodla sa pristúpiť k jeho rekonštrukcii," uviedla.



Podľa primátora Žiliny Petra Fiabáneho nadväzuje samospráva na zrealizované opravy mostov na sídlisku Vlčince. "Či už to bola lávka pre peších na Obchodnej ulici, most na Ulici Matice slovenskej či most na Ulici sv. Cyrila a Metoda, kde aktuálne realizujeme stavebné práce. Lávka pre peších na Centrálnej ulici je posledným z mostných objektov, ktoré sme pred troma rokmi identifikovali ako najrizikovejšie a najvyťaženejšie mosty v Žiline," priblížil.



Rekonštrukcia je rozdelená na dve časti. "V prvej fáze sa lávka kompletne uzavrie a demontuje. Demontáž sa plánuje v termíne od 26. do 28. apríla 2024 a vyžiada si nevyhnutné výluky mestskej hromadnej dopravy (MHD) i čiastočné dopravné obmedzenia. V druhej fáze, od 24. do 26. mája 2024, sa osadí nový most. Práce budú mať rovnako za následok výluky MHD a krátkodobé obmedzenia v doprave," dodala Gazdíková.