V Lazanoch vysadili aleju ovocných stromov

Lazany 16. februára (TASR) - Aleja ovocných stromov pribudla v blízkosti bytových domov v Lazanoch v okrese Prievidza. Čerešne, marhule či moruše tam v piatok vysadili firemní dobrovoľníci. Obec plánuje ešte projekt rozšíriť, školáci k stromom vytvoria vtáčie búdky.



"Obec sa spojila s neziskovou organizáciou Sadíme stromy, s ktorou sme spolupracovali už pred troma rokmi. Spoločne sme vtedy vysadili ovocné dreviny pri nájomných bytoch," spomenula pre TASR starostka Jana Matiašková.



Momentálne podľa nej išlo o väčšiu výsadbu, organizácia obci v spolupráci s ďalšou firmou poskytla 12 ovocných drevín, obec zakúpila ďalších šesť. "Vyčistili sme totiž približne 100 metrov dlhý úsek od lián a kríkov. Bol to úsek, ktorý bol dlhé roky zanedbávaný. Vysadili sme tam tak dokopy 18 stromov," spomenula s tým, že aleju tvoria ovocné stromy ako jablone, slivky, marhule, moruše biele a čierne, jedlé gaštany.



Občianske združenie Sadíme stromy prišlo do Lazian po druhý raz, pred troma rokmi tam tiež výsadbu zabezpečilo v spolupráci s firmou, povedala štatutárna zástupkyňa združenia Alena Piknová. "Po rokoch sme sa vrátili späť a jedným z dôvodov bolo i to, že starostlivosť po výsadbe preberá obec," doplnila.



Výsadby drevín realizuje občianske združenie od svojho vzniku v roku 2018, a to každoročne na jar a jeseň, či už v spolupráci s firmami alebo financované z grantov, dodala Piknová.



Do projektu sa zapojí i miestna škola. "Každá jedna trieda v základnej škole urobí vtáčiu búdku a popíše si ju, aby deti vedeli, že je ich, zapojili sme do toho i triedy družiny a materskú školu. Dokopy tak pri stromoch pribudne 16 vtáčích búdok. Chceli by sme to stihnúť ešte v marci. Uvidíme, ako sa s tým deti popasujú," priblížila starostka.



Obec podľa nej plánuje v sadení stromov pokračovať, či už na jeseň alebo budúci rok, a to v závislosti od klimatických podmienok a možností obecného rozpočtu.