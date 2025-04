Lazovná ulica v B. Bystrici bude rozkvitnutejšia

Banská Bystrica 8. apríla (TASR) - Lazovná ulica v Banskej Bystrici bude zelenšia a rozkvitnutejšia. Mesto ju doplní ďalšou mobilnou zeleňou, na čo získalo financie v objeme 10.000 eur z dotačného programu Sieť zelenej budúcnosti, vyhláseného spoločnosťou SPP - distribúcia. Použije na to aj finančné prostriedky z národného ocenenia Enviromesto v sume 4000 eur. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Osádzanie mobilnej zelene v lokalitách, ktoré sa v letných mesiacoch prehrievajú, je jedným z mnohých opatrení, ktorými banskobystrická samospráva reaguje na klimatickú zmenu. Historické centrá miest boli totiž v minulosti budované tak, že je dnes finančne náročné a často nemožné vysadiť do tohto prostredia zeleň.



„Počas rekonštrukcie Lazovnej ulice pred desiatkami rokov sa úplne zabudlo na zeleň, preto sme pred tromi rokmi v tejto časti mesta umiestnili veľkorozmerné kvetináče so stromami. Vďaka mobilnej zeleni dovtedy fádna Lazovná ulica rozkvitla. Som rád, že sme uspeli v projekte a môžeme realizovať ďalšie zelené opatrenia, ktorými dosiahneme zelenšie centrum mesta. Naším zámerom je okrem zatraktívnenia celého priestoru eliminovať prehrievanie tejto lokality v letných mesiacoch. Verím, že rozkvitnutá Lazovná ulica ešte viac spríjemní prechádzky obyvateľom i návštevníkom Banskej Bystrice,“ vysvetlil primátor Ján Nosko.



Z financií vo výške 14.000 eur doplnia pracovníci Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES) na Lazovnú ulicu ďalších sedem veľkokapacitných kvetináčov s izoláciou a samozavlažovaním.



„Údržbu a prevádzku kvetináčov spolu s vysadenou zeleňou majú dlhodobo vo svojej náplni pracovníci ZAaRES. Mobilnú zeleň plánujeme rozšíriť i do ďalších lokalít tak, aby sme prehrievané verejné priestranstvá postupne ochladzovali a spravili z nich atraktívnejšie miesta,“ doplnil druhý zástupca primátora Martin Majling.