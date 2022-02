LEAF Academy má ako jediná škola v SR medzinárodnú akreditáciu NEASC

Bratislava 23. februára (TASR) - Stredná škola LEAF Academy v Bratislave získala po takmer päťročnom procese akreditáciu NEASC. Zatiaľ je to jediná škola na Slovensku, ktorá spĺňa kritériá NEASC. V regióne strednej Európy majú túto akreditáciu len tri ďalšie školy v Českej republike a dve v Poľsku. TASR o tom informoval Richard Holec z LEAF Academy.



Akreditácia NEASC je medzinárodne uznávaná garancia vysokej kvality a štandardov vzdelávania. "Súčasťou nášho poslania na LEAF Academy je aj výchova k 4E hodnotám (ethics, excellence, civic engagement, entrepreneurial leadership) a dôležitú rolu v rozvoji charakternosti u nás hrá pokora. Ale pokora nie je to isté ako falošná skromnosť, je to aj uvedomenie si vlastných silných stránok a uznanie prínosu iných," povedal riaditeľ školy Matej Sapák.



NEASC je nezávislá nezisková organizácia, ktorá spája viac ako 1500 škôl v USA a po celom svete. Založená bola v roku 1885 a odvtedy pracuje na vytváraní a udržiavaní vysokých štandardov pre všetky úrovne vzdelávania. LEAF Academy absolvovala v akreditačnom procese ACE protokol, ktorý hodnotí školu z troch hľadísk - architektúry vzdelávania, kultúry vzdelávania a ekológie vzdelávania. Každé z nich má pod sebou viacero takzvaných princípov vzdelávania, na základe ktorých sa škola ako celok posudzuje.



LEAF Academy je medzinárodná internátna stredná škola v Bratislave. Jej poslaním je poskytovať vzdelanie na svetovej úrovni aktívnym študentom zo stredoeurópskeho regiónu a aj mimo neho, bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie.