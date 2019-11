Lednické Rovne sa s rybárskou sezónou rozlúčili uzamknutím rybníkov

Lednické Rovne 10. novembra (TASR) - Rybári sa v sobotu (9. 11.) v loveckom areáli v Lednických Rovniach súťažou i symbolicky rozlúčili so svojou tohtoročnou sezónou. Tamojšie rybníky uzamkol ich správca kľúčom i zaklínadlom, ktoré má dopriať vode a rybám v nej akurátnu zimu, výdatný oddych a nádej, že budúcoročná sezóna sa začne načas a v plnej sile.



"Hoci príroda nám dovoľuje chytať ryby ďalej, budú sa chytať, pokiaľ rybníky nezamrznú, ale už sa nebudú túto sezónu konať žiadne súťaže," povedala za organizátorov podujatia Lucia Čibenková.



Uplynulú sezónu, podobne ako tie predchádzajúce, hodnotia v areáli v Lednických Rovniach podľa nej dobre. "Dúfam, že hlavne rybári ju hodnotia pozitívne, pretože tu máme bohatý podvodný život. V sobotu sa lovili kapry, máme tu i kapitálne kúsky, ktoré majú nad desať kilogramov a 90 centimetrov, a nejaké sa podarilo vytiahnuť aj v tento deň," priblížila.







Verejnosť, ako podotkla Čibenková, si na lednickom rybníku môže a zároveň nemôže chytiť aj vianočného kapra. "Kým nám to príroda dovolí, určite si sem môže prísť zachytať ryby každý, kto má záujem. Aj ten, kto nemá rybársky lístok, keďže je to aj pre rodiny s deťmi, ktoré môžu mať zážitok z chytania vianočného kapra. Bohužiaľ, nemôžu si ho zobrať domov a zjesť, lebo je to chovný rybník," dodala.



Víťazom poslednej tohtoročnej rybárskej súťaže v areáli sa stal Tomáš Leuko, ktorý získal 622 bodov. "Chytil som desať kaprov, najväčší mal 72 centimetrov. Darilo sa mi. Mám krmivo a niečo svoje na háčik, čo používam už dlhšie," uviedol Leuko. Ten si podľa svojich slov väčšie ryby domov neberie, ale púšťa naspäť do vody. "Ideálny kapor by mal mať od 50 do 60 centimetrov," uzavrel.