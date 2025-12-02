< sekcia Regióny
Legenda Judas Priest mieri do Bratislavy s turné Faithkeepers
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Jedna z najvplyvnejších kapiel v histórii hudby, britskí Judas Priest, ohlásili svoj veľkolepý návrat na Slovensko. V rámci svojho nového svetového turné vystúpia 4. augusta 2026 v bratislavskej Tipos aréne. TASR informoval PR manažér Michal Očovan.
Existuje len málo heavymetalových kapiel, ktoré počas svojej viac ako 50-ročnej kariéry dosiahli také vrcholy ako Judas Priest. Kapela, ktorá v roku 2022 vstúpila do prestížnej Rokenrolovej siene slávy, si aj po polstoročí na scéne udržiava neuveriteľnú energiu a relevantnosť. Dôkazom je nielen ich najlepšie umiestnený album v kariére Firepower (2018), ale aj nedávny globálny úspech poslednej nahrávky Invincible Shield (2024) a čerstvá, v poradí už piata nominácia na Grammy (2025) za skladbu Crown of Horns.
Názov turné Faithkeepers 2026 nie je náhodný. Odkazuje na vernosť fanúšikov a neochvejnú oddanosť kapely žánru, ktorý stvorili. Judas Priest vznikli v roku 1969 v Birminghame, navždy sa zapísali do dejín hudby nielen svojím zvukom, ale aj vizuálom. Boli to práve oni, kto v ére albumov ako Hell Bent for Leather zaviedol do metalovej kultúry ikonickú kombináciu kože a kovových nitov, ktorú si následne osvojili metalisti po celom svete.
Slovenskí fanúšikovia sa môžu tešiť na show plnú najväčších hitov, ktoré definovali 80. roky, ako Breaking the Law, Living After Midnight či You've Got Another Thing Coming, ale aj na nekompromisnú zvukovú smršť z éry Painkiller.
Hoci kapela oslávila 50 rokov na scéne, spomaliť sa nechystá. Skupina vystúpi v zostave s metalovým kingom Robom Halfordom za mikrofónom, basgitaristom Ianom Hillom, bubeníkom Scottom Travisom a gitaristami Richiem Faulknerom a Andym Sneapom, ktorý na pódiu zastupuje Glenna Tiptona. Legendárny Glenn Tipton sa obvykle pripája ku kapele počas prídavkov, pokiaľ mu to jeho zdravotný stav dovolí. Po úspešnom prekonaní pandémie a zdravotných problémov Richieho Faulknera sa zostava vrátila silnejšia než kedykoľvek predtým, čo potvrdzujú vypredanými koncertami po celom svete.
Koncert v Bratislave bude oslavou klasického heavy metalu v jeho najčistejšej podobe. Ako uvádza kapela: „Judas Priest stále prináša heavy metal do celého sveta - a koniec je v nedohľadne!“
