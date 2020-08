Legendami priblížia múzejníci založenie Kremnice či nešťastnú bosorku

Kremnica 4. augusta (TASR) - Do histórie zlatej Kremnice prostredníctvom legiend zavedie návštevníkov kremnického Múzea mincí a medailí ďalšie podujatie z cyklu Príbehy v múzeu, ktoré bude v expozícii Líce a rub peňazí v sobotu 8. augusta od 10.00 do 16.00 h. Miriam Kostrianová z múzea priblížila, že podujatie je venované predovšetkým rodinám s deťmi.



"Hneď prvá legenda objasní najmenším hosťom múzea, ale aj ostatným návštevníkom, udalosti súvisiace so založením mesta, o jeho zlatom potoku a o nájdení zásob zlata v Kremnici. V ďalšom príbehu sa dozvedia o banských škriatkoch – permoníkoch a o ich pomoci kremnickým baníkom," priblížila Kostrianová.



Návštevu múzea spríjemnia aj jedinečné legendy so zvieracou tematikou. V závere prehliadky nebude podľa nej chýbať ani dramatická legenda o nešťastnej kremnickej bosorke, o ktorej živote sa návštevníci viac dozvedia v časti expozície zvanej mučiareň. V rámci sprievodného programu na nádvorí múzea si budú môcť návštevníci vyskúšať ryžovanie zlata, razbu mincí, alebo sa v tvorivej dielni zapojiť do výroby divadelných bábok, maľovania na tvár a ochutnať dobroty z regionálnej kuchyne.