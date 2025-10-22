Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Legendárna skupina Stereo MC's mieri do Bratislavy

Spevák britskej skupiny Stereo MCs - Rob B (Rob Birch) počas vystúpenia na hudobnom festivale Pohoda 14. júla 2006 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Formácia, ktorú tvoria Rob Birch a producent Nick Hallam, vznikla v polovici 80. rokov. Spájala hip-hop, elektroniku a funky groove - ešte predtým, než sa tieto žánre stali globálnym trendom.

Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Legendárna britská kapela Stereo MC's, priekopníčka hip-hopu a elektronickej hudby, už o dva týždne dorazí na Slovensko. V rámci True to Life Tour vystúpi 5. novembra v bratislavskom Majestic Music Clube. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.

Formácia, ktorú tvoria Rob Birch a producent Nick Hallam, vznikla v polovici 80. rokov. Od začiatku spájala hip-hop, elektroniku a funky groove - ešte predtým, než sa tieto žánre stali globálnym trendom. Ich medzinárodný hit Connected z roku 1992 zmenil hudobnú scénu a dodnes je symbolom legendárnej dekády hudby, ktorá dokáže roztancovať publikum naprieč generáciami.



Rok 2025 kapela začala sériou koncertov v USA vrátane Philadelphie, newyorského Brooklynu a Bostonu, vrcholom bol výkon v obľúbenej The Tonight Show s Jimmym Fallonom.

Naše vystúpenie u Jimmyho Fallona nás neskutočne nakoplo a ukázalo, že naša hudba stále dokáže rozprúdiť publikum kdekoľvek na svete,“ vysvetľuje Birch.

Slovensko je pre nás vždy výnimočné. Fanúšikovia sú energickí, nadšení, spontánni a vždy vytvoria skvelú atmosféru, a to nás poháňa dopredu. Už sa nevieme dočkať, keď sa s nimi stretneme,“ dodáva Birch.
