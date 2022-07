PAMÄTÁTE SA NA STAVEBNICU MERKUR? Jej výstava sa koná v Košiciach

Košice 9. júla (TASR) - Legendárnu českú stavebnicu Merkur, ktorej história siaha do roku 1920, prezentuje od soboty výstavou Východoslovenské múzeum (VSM) v Košiciach. Nadčasovosť kovovej stavebnice, ktorá je fenoménom na celom svete, podčiarkuje fakt, že sa na trhu s hračkami aj dnes teší veľkej popularite. Uviedla to za VSM Katarína Ščerbanovská.



"Všetko sa začalo v roku 1920, keď továrnik Jaroslav Vancl založil firmu Inventor, ktorá vyrábala rovnomennú detskú stavebnicu. Boli to pliešky, ktoré sa dali spájať jednoduchým systémom háčikov," priblížila s tým, že Merkur, známy dodnes, začala spoločnosť vyrábať v roku 1925, keď jednotlivé pliešky farbili autolakom. Zaujímavosťou podľa Ščerbanovskej je, že rozmery súčiastok zostali dodnes zachované, takže sú kompatibilné. "Menili sa iba obrázky na kartónovej škatuli a, samozrejme, pribúdali nové typy dielikov, súčiastok a nové varianty stavebnice," doplnila. Súčasný výrobca stavebnice vyrába aj edukačné pomôcky cielené na mechatroniku a motoriku. Na vysokých školách sa stavebnica využíva pri vyučovaní statiky, dynamiky a kinematiky.



Exponáty vystavené vo VSM pochádzajú zo súkromnej zbierky českého zberateľa a historika kovových stavebníc Jiřího Mládka, ktorý sa Merkuru venuje od roku 1975 a inicioval založenie Múzea Merkuru v meste Police nad Metují. "Jeho jedinečná zbierka je najväčšia svojho druhu vo svete a okrem legendárnej stavebnice dokumentuje aj históriu výroby kovových stavebníc na území Česka," ozrejmila Ščerbanovská. Medzi vystavenými exponátmi je množstvo dopravných strojov a zariadení, mostové žeriavy, fiktívna vzducholoď z verneoviek, rôznorodé automobily, funkčný kolotoč, stanica s pohyblivými vláčikmi a mnohé ďalšie.



Výstava venovaná stavebnici Merkur potrvá vo VSM do 18. septembra.