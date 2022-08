Legendárny Motozraz Sveta motocyklov je späť

Bratislava 15. augusta (OTS) - Posledné dva roky mala akcia vynútenú pauzu, no v dňochsa na scénu vracia opäť!Na návštevníkov Motozrazu Sveta motocyklov čaká predĺžený víkend plný zábavy už od štvrtka 18. augusta. Pre prvých 3000 účastníkov je pripravené spomienkové tričko. Pre prvých 500 registrovaných čaká aj kupón na welcome drink. Pre všetkých registrovaných motorkárov je pripravená úschovňa výstroja a strážené parkovisko. Nebude chýbať ani bohatá tombola, v ktorej bude hlavnou cenou skúter.Foto: Michal Tvrdý – MTV studioNeodmysliteľnou súčasťou motozrazu sú aj spoločné výjazdy. Ten prvý, nočný, je naplánovaný už na štvrtok a povedie do Michaloviec. Tisícky motocyklov sa do ulíc mesta vrátia aj v piatok, trasa piatkovej spoločnej jazdy bude mať zástavku aj na Námestí slobody, kde je pripravený krátky zábavný program a niekoľko súťaží pre motorkárov, ale aj pre divákov. Tradične najpočetnejšia a aj najdlhšia spoločná jazda sa bude konať v sobotu popoludní, kolóna motorkárov bude prechádzať okolo celej Zemplínskej šíravy.Foto: Michal Tvrdý – MTV studioPriamo v centre diania motozrazu, v stredisku Hôrka na brehu Zemplínskej šíravy, bude tej pravej motorkárskej zábavy najviac. Návštevníkov čakajú viaceré súťaže o zaujímavé ceny a v nabitom programe nebudú chýbať ani vystúpenia kaskadérov na motorkách. Medzi nich sa tentokrát zaradí aj popredný maďarský jazdec Attila Gomos, ktorého špecialitkou je krúženie v glóbuse smrti. Ide o žáner s dlhou históriou, ktorý je stále jednou z najvzrušujúcejších a najnebezpečnejších foriem motorkárskych kaskadérskych šou. Ďalšie kaskadérske kúsky predvedie zoskupenie MotoTV. Konkrétne sa môžeme tešiť na sobotu 20. 8. a na dvojicu popredných slovenských stuntriderov – Zdenko Rybár a Peter "Baki" Bakala. Dušou programu samozrejme bude aj profi speaker woOdy... Chalani sú na scéne už od roku 2010 a za tých dvanásť sezón majú na konte nespočetne veľa vystúpení a viacero rekordov. Aktuálne majú nacvičené zostavy s úplne novými trikmi, nebudú chýbať synchrónne jazdy oboch kaskadérov a na záver toho všetkého neodmysliteľná autogramiáda s podpisovaním plagátov. Ak by ste si chceli od iskrivej atmosféry motozrazu na chvíľu oddýchnuť, pripravené sú vyhliadkové lety vrtuľníkom, či plavba loďou po šírave...Foto: Michal Tvrdý – MTV studioUž od svojich začiatkov je Motozraz Sveta motocyklov aj hudobným festivalom. Aj tento rok je zostava kapiel atraktívna a koncerty sú rozdelené na štvrtok, piatok a sobotu večer. V úvodný večer sa môžete tešiť na legendárne hity kapely NIRVANA v revivalovej podobe, najväčšie rockové songy sedemdesiatych, či osemdesiatych rokov zahrá QUO MACHINE a dobre známe vám budú aj skladby kapely KABÁT, ktoré zahrá revivalová skupina GEROCK.V piatok zavíta na Zemplínsku šíravu jedno z najlepších revivalových zoskupení na svete legendárnej skupiny KISS, a to Maďarský KISS FOREVER BAND, pridá sa dobre známa kapela HORKÝŽE SLÍŽE a slušnú porciu kvalitného rocku zahrá aj v súčasnej dobe jedna z najpopulárnejších kapiel v Čechách kapela TRAKTOR.Na sobotu je potom pripravená takmer domáca kapela, ktorá je podľa vlastných slov „najlepšia a zároveň najskromnejšia kapela na svete“ – HEĽENINE OČI. A opäť zaznejú aj tóny tých najznámejších svetových rockových songov – tentokrát v podaní hudobnej skupiny s dvojicou gitarových virtuózov HENRY TÓTH a MARIAN GREKSA.Po celý čas nebudú chýbať grilované špeciality, pivo, miešané drinky a ďalšie nápoje, takže dokonalá letná pohoda je zaručená...Aktuálne info na www.motozraz.sk TERAZ.SK mediálny partner podujatia