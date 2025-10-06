< sekcia Regióny
Legendy o zmiznutiach priblíži turistom Tajomný chodník Tribečom
Pre odvážnych je pripravená šifrovacia hra Stratený v Tribeči.
Autor TASR
Zlatno 6. októbra (TASR) - V pohorí Tribeč pribudla nová turistická atrakcia. Tajomný chodník Tribečom v sebe spája turistiku, históriu i tajomné príbehy tohto pohoria, informovala Marta Hároniková, výkonná riaditeľka Nitrianskej organizácie cestovného ruchu (NOCR). Chodník oficiálne otvoria pre verejnosť od 10. októbra.
Pohorie Tribeč je opradené legendami o záhadných zmiznutiach a nevysvetliteľných javoch. „Preto sme vytvorili chodník, ktorý v sebe spája trasy pre peších aj cyklistov, audiosprievodcu a šifrovaciu hru. Každý návštevník si môže vybrať, ako hlboko sa do tajomného sveta Tribeča ponorí,“ skonštatovala Hároniková.
Návštevníci Tribeča si môžu vybrať ktorúkoľvek zo šiestich ponúkaných možností, od nenáročných prechádzok až po dlhšie výstupy a cyklotúry. Interaktívny audiosprievodca im priblíži legendy Tribeča prostredníctvom hlasového rozprávania. Dostupný je cez aplikáciu Audioguide cz. Po stiahnutí funguje offline, pretože na trase miestami nie je signál, upozornila Hároniková.
Pre odvážnych je pripravená šifrovacia hra Stratený v Tribeči. Prostredníctvom nej sa môžu turisti ponoriť do príbehu záhadológa, ktorý počas svojho výskumu zmizol.
Začiatok chodníka sa nachádza v obci Zlatno v okrese Zlaté Moravce, kde je osadená aj nová informačná tabuľa s mapou všetkých trás, QR kódmi na stiahnutie audiosprievodcu a šifrovacej hry. Súčasťou projektu je aj nová tabuľa Okno do histórie, ktorá priblíži Čierny hrad v 14. storočí.
