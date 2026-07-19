< sekcia Regióny
Legendy ožívajú opäť priniesli príbehy s reáliami z histórie mesta
Režisér legiend Vojtech Bartko pre TASR spomenul, že prvotným podnetom na vznik podujatia bolo ukončenie Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel na Bojnickom zámku.
Autor TASR
Bojnice 19. júla (TASR) - Príbehy s reáliami z histórie Bojníc a okolia opäť priniesol v sobotu (18. 7.) do centra kúpeľného mesta Bojnice projekt Legendy ožívajú. Šiesty ročník podujatia Divadelnej spoločnosti opäť ponúkol i nové scénky, návštevníci sa mohli zoznámiť s Annou Rosinou Listiusovou či legendou o skamenenom vajci. Podujatie sa uskutoční ešte 15. augusta.
Režisér legiend Vojtech Bartko pre TASR spomenul, že prvotným podnetom na vznik podujatia bolo ukončenie Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel na Bojnickom zámku a umelcom z hornej Nitry, ktorí tam účinkovali, bolo ľúto, že sa už nestretávajú. Ambíciou tiež podľa neho bolo vytvoriť projekt na predĺženie pobytu návštevníkov v Bojniciach, pre ktorých je mesto najmä jednodňovou destináciou. „Tým, že sa podujatie koná do neskorých večerných hodín, ľudia si hľadajú aj ubytovanie a zostanú až do nedele. Vyplynulo to i z prieskumu, ktorý sme robili pred dvoma rokmi. Stretávam sa aj s ubytovateľmi a jeden z nich mi povedal, že má kompletne obsadené ubytovanie v apartmánoch a hoteli, lebo sa ľudia tešia na legendy,“ priblížil Bartko.
Návštevníci počas korzovania mestom uvidia deväť príbehov na rôznych miestach v centre Bojníc. „Snažím sa čerpať z histórie, povestí, povier, legiend. Každá legenda je jedinečná. V rámci tohto ročníka podujatia hráme príbehy od konca 16. storočia až po začiatok 20. storočia,“ ozrejmil Bartko s tým, že niektoré legendy sú nepatrne poprepájané.
Tento rok majú návštevníci podľa neho možnosť vidieť dve úplné nové legendy a jednu staronovú spred troch rokov. Jedna sa volá Krutá Anna a druhá Skamenené vajce. „V Krutej Anne sme sa vrátili k príbehu Anny Rosiny, manželky palatína Stanislava Thurza, ktorú považovali za trochu jemnejšiu Báthoryčku. Skamenené vajce je o povesti z obdobia, keď sa začala prestavba Bojnického hradu na konci 19. storočia. Keď sa robotníci spustili do hradnej studne, našli tam kostru človeka, kostru sliepky a skamenené vajce,“ spresnil.
V Krutej Anne účinkuje i študentka bratislavského cirkevného konzervatória Simona Tomíková. „Hrám Evu Thurzovú, dcéru Anny Rosiny. Je to dievča, ktoré nútia do vydaja, vzápätí aj otehotnie a umiera pri pôrode,“ priblížila Tomíková. Legendy podľa svojich slov považuje za najobľúbenejší z projektov, ktoré momentálne má. „Projekt približuje historické udalosti alebo postavy späté s Bojnicami a okolím. Sú to príbehy, ktoré sú z veľkej časti skutočné, z istej časti zdramatizované. Je fascinujúce, aká vie byť história,“ dodala.
Podujatie realizuje Divadelná spoločnosť s finančnou podporou Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026, Trenčianskeho samosprávneho kraja a Ministerstva cestovného ruchu a športu SR s podporou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra - Bojnice.
Režisér legiend Vojtech Bartko pre TASR spomenul, že prvotným podnetom na vznik podujatia bolo ukončenie Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel na Bojnickom zámku a umelcom z hornej Nitry, ktorí tam účinkovali, bolo ľúto, že sa už nestretávajú. Ambíciou tiež podľa neho bolo vytvoriť projekt na predĺženie pobytu návštevníkov v Bojniciach, pre ktorých je mesto najmä jednodňovou destináciou. „Tým, že sa podujatie koná do neskorých večerných hodín, ľudia si hľadajú aj ubytovanie a zostanú až do nedele. Vyplynulo to i z prieskumu, ktorý sme robili pred dvoma rokmi. Stretávam sa aj s ubytovateľmi a jeden z nich mi povedal, že má kompletne obsadené ubytovanie v apartmánoch a hoteli, lebo sa ľudia tešia na legendy,“ priblížil Bartko.
Návštevníci počas korzovania mestom uvidia deväť príbehov na rôznych miestach v centre Bojníc. „Snažím sa čerpať z histórie, povestí, povier, legiend. Každá legenda je jedinečná. V rámci tohto ročníka podujatia hráme príbehy od konca 16. storočia až po začiatok 20. storočia,“ ozrejmil Bartko s tým, že niektoré legendy sú nepatrne poprepájané.
Tento rok majú návštevníci podľa neho možnosť vidieť dve úplné nové legendy a jednu staronovú spred troch rokov. Jedna sa volá Krutá Anna a druhá Skamenené vajce. „V Krutej Anne sme sa vrátili k príbehu Anny Rosiny, manželky palatína Stanislava Thurza, ktorú považovali za trochu jemnejšiu Báthoryčku. Skamenené vajce je o povesti z obdobia, keď sa začala prestavba Bojnického hradu na konci 19. storočia. Keď sa robotníci spustili do hradnej studne, našli tam kostru človeka, kostru sliepky a skamenené vajce,“ spresnil.
V Krutej Anne účinkuje i študentka bratislavského cirkevného konzervatória Simona Tomíková. „Hrám Evu Thurzovú, dcéru Anny Rosiny. Je to dievča, ktoré nútia do vydaja, vzápätí aj otehotnie a umiera pri pôrode,“ priblížila Tomíková. Legendy podľa svojich slov považuje za najobľúbenejší z projektov, ktoré momentálne má. „Projekt približuje historické udalosti alebo postavy späté s Bojnicami a okolím. Sú to príbehy, ktoré sú z veľkej časti skutočné, z istej časti zdramatizované. Je fascinujúce, aká vie byť história,“ dodala.
Podujatie realizuje Divadelná spoločnosť s finančnou podporou Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026, Trenčianskeho samosprávneho kraja a Ministerstva cestovného ruchu a športu SR s podporou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra - Bojnice.