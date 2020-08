Lehnice odovzdajú 19 nových nájomných bytov

Lehnice 13. augusta (TASR) – Obec Lehnice odovzdá už čoskoro 19 nových nájomných bytov ich obyvateľom. V priebehu dvoch desaťročí zaobstarala dovedna už deväť bytových domov pre nájomné bývanie, v nich bolo doteraz 140 bytových jednotiek. Starosta František Szitási uviedol, že od Ministerstva dopravy a výstavby SR dostali na tento účel v roku 2020 dotáciu 362.930 eur.



Postavenú bytovku obec s 3000 obyvateľmi v okrese Dunajská Streda odkúpila od súkromného investora, celková hodnota stavby je 907.341 eur. Rozdiel hradili z prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. "Stále nám zostane v poradovníku 100 nových žiadostí," konštatoval Szitási.



V novostavbe sú dvojizbové byty s rozlohou do 50 štvorcových metrov. "Takéto sa nám osvedčili, postačujú jednotlivcom i rodinám," povedal pre TASR. Výška mesačnej platby sa pohybuje okolo 200 eur bez energií. O nových nájomníkoch bude rozhodovať bytová komisia, podľa Szitásiho nie je podmienkou, aby mali trvalý pobyt v Lehniciach. "Napríklad predtým sme byty pridelili učiteľkám, ktoré k nám prišli," povedal.



Prvé nájomné bytovky stavala obec vo vlastnej réžii na obecných pozemkoch, neskôr vyhodnotila ako účelnejšie zakúpenie hotového diela od iného investora. Preto nie sú činžiaky v Lehniciach sústredené na jednom sídlisku, ale je každý na inom mieste. "Máme záujem stabilizovať mladých ľudí, keby sme im nedali bývanie my, odišlo by z obce možno už 600 ľudí," konštatoval starosta. Preto, ak sa naskytne príležitosť, budú v Lehniciach v zaobstarávaní nájomného bývania pokračovať.