J. Lehota: Začínajú evidovať problém s nedostatkom opatrovateliek

Janova Lehota 16. novembra (TASR) - Obec Janova Lehota v okrese Žiar nad Hronom už viac ako 20 rokov poskytuje sociálne služby prostredníctvom svojho vlastného zariadenia, v ktorom sa starajú o desiatky klientov. Kým na jednej strane evidujú vysoký počet záujemcov o tieto služby, na druhej strane začína zariadenie podľa starostky Boženy Kováčovej evidovať nedostatok opatrovateliek.



"Máme v poradovníku vyše 90 ľudí, obrovský problém máme, ako ich umiestňovať a ešte väčší problém začíname mať s opatrovateľkami," poznamenala Kováčová pre TASR. V zariadení pracuje podľa nej mnoho žien z obce. Mnohé ženy, ktoré tu pracujú od vzniku zariadenia, však pomaly odchádzajú do dôchodku a obec nemá za nich náhradu. Dochádzať za prácou do obce nie je podľa Kováčovej pre mladšie ročníky lákavé.



"Čiže začíname mať problém s opatrovateľkami. Človek by tú službu aj poskytoval, len je to viazané na opatrovateľky, na zdravotné sestry, na všetok odborný personál, ktorý tam je. Keď chcete tú službu poskytovať kvalitnú, tak potrebujete mať aj kvalitných ľudí," podotkla Kováčová.



Tento trend potvrdzuje aj Komora opatrovateliek Slovenska. Jej predsedníčka Dana Grafiková uviedla, že vek opatrovateliek na Slovensku je v súčasnosti vysoký, mnohé odchádzajú do dôchodku, často do invalidného. Mnohé z nich dochádzajú stále za prácou do zahraničia a pre mladú generáciu nie je táto práca atraktívna. "Do systému prichádza veľmi málo mladých ľudí, pretože je táto práca málo platená a veľmi náročná," podotkla.



Obec tak v súčasnosti o ďalšom rozšírení služieb v tejto oblasti neuvažuje. Naposledy tak urobila v lete minulého roka, keď otvorili nový rodinný dom pre klientov zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Nádej. Samospráva na projekt deinštitucionalizácie zariadenia získala vyše 700.000 eur.



Zariadenie s kapacitou 12 miest tvorí šesť bytových jednotiek. "Väčšinou tam umiestňujeme klientov, ktorí sú sebestační, aj keď sú tam zamestnanci, opatrovateľky a terapeuti, ktorí sa o nich starajú," priblížila Kováčová s tým, že o zariadenie je veľký záujem.



Pri dome ešte podľa starostky robili záhradné úpravy, na jar v nich budú pokračovať. "Robili sme tam tiež chodníky a na jar chceme spraviť aj altánok a vytvoriť im to prostredie také, aby mali pocit, že sú doma," poznamenala Kováčová.



ZSS Nádej v Janovej Lehote poskytuje sociálne služby aktuálne v troch objektoch. Okrem rodinného domu s kapacitou 12 miest sa starajú v hlavnej budove o ďalších 59 klientov. V špecializovanom zariadení s kapacitou 10 klientov sú umiestnení ľudia s Alzheimerovou chorobou a stareckou demenciou.