Lekár: Zima a silvestrovské oslavy sú najrizikovejšími chvíľami v roku
Výrazným rizikovým faktorom je podľa odborníkov alkohol
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 31. decembra (TASR) - Zimné mesiace i silvestrovské oslavy sú najrizikovejšími chvíľami v roku. Často sú spojené s úrazmi po pošmyknutí sa na zľadovatených chodníkoch, zraneniami pri zimných športoch, popáleninami spôsobenými zábavnou pyrotechnikou či úrazmi spojenými s nadmerným požívaním alkoholu. Uviedol to úrazový chirurg nemocnice v Bánovciach nad Bebravou Michal Briatka.
Zimné úrazy bývajú najčastejšie spojené s nepriaznivým počasím, podľa úrazového chirurga patria v tomto období medzi typické poranenia podvrtnutia, narazenia, zlomeniny predlaktia a predkolenia či poranenia hlavy.
Rizikom sú i zimné športy. „V zime sa stretávame aj s úrazmi pri lyžovaní, korčuľovaní alebo sánkovaní. Často ide o otrasy mozgu, úrazy chrbtice alebo zranenia končatín. Ak k úrazu dôjde vzhľadom na rýchlosť či snehové podmienky, následky vedia byť veľmi vážne,“ priblížil Briatka.
Medzi najvážnejšie podľa neho patria úrazy spôsobené nesprávnym používaním zábavnej pyrotechniky, práve počas Silvestra ide najčastejšie o popáleniny, tržné rany, poranenia očí a devastujúce úrazy rúk. „Zábavná pyrotechnika predstavuje extrémne riziko najmä vtedy, ak s ňou manipulujú osoby pod vplyvom alkoholu alebo ju používajú nesprávnym spôsobom. Každý rok sa urgentné príjmy stretávajú s prípadmi ťažkých poranení rúk, ktoré môžu zanechať trvalé následky vrátane amputácií prstov alebo poranení tváre a zraku,“ zdôraznil a doplnil, že aj zdanlivo neškodné piráty či prskavky môžu pri nesprávnom použití spôsobiť závažné popáleniny alebo poranenia očí u detí aj dospelých.
Výrazným rizikovým faktorom je podľa odborníkov alkohol. „Každý rok sa stretávame s úrazmi, ktoré sú priamo spojené s intoxikáciou alkoholom. Ide najmä o pády so zraneniami hlavy a končatín, podchladenia u ľudí, ktorí po požití alkoholu zostanú ležať v exteriéri, a, samozrejme, úrazy spôsobené manipuláciou s pyrotechnikou. Alkohol výrazne znižuje schopnosť človeka reagovať a správne vyhodnotiť riziko,“ ozrejmil chirurg.
Odborníci odporúčajú dodržiavať základné preventívne opatrenia, patria medzi ne výber vhodnej obuvi do zimného počasia, používanie ochranných pomôcok pri športe a zvýšená opatrnosť na klzkom teréne. Rovnako je dôležité kupovať iba certifikovanú pyrotechniku, používať ju podľa návodu a nikdy ju nedávať do rúk deťom. Pri oslavách Silvestra je vhodné vyhnúť sa kombinácii alkoholu a akejkoľvek potenciálne rizikovej činnosti. „Najlepšou prevenciou závažných úrazov je zodpovednosť a predvídavosť. Aj malá chvíľa nepozornosti môže mať počas zimy vážne následky. Bezpečné správanie je preto kľúčové, aby si ľudia sviatky užili bez zbytočných komplikácií,“ uzatvoril Briatka.
