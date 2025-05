Lekáreň Milosrdných bratov v Skalici otvorí brány začiatkom prázdnin

Skalica 16. mája (TASR) - Rekonštrukcia Lekárne Milosrdných bratov v Skalici sa nachádza v poslednej fáze. Aktuálne prebieha položenie novej glazovanej dlažby so špeciálnou úpravou, čo práce predĺžilo. Pôvodným plánom bolo lekáreň otvoriť počas Trdlofestu, ktorý sa uskutoční v sobotu 17. mája. Verejnosti však bude prístupná začiatkom letných prázdnin. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.



„Dlažba nám trochu natiahla časový harmonogram, pretože prišla až z Talianska a bola špeciálne vyrobená na objednávku podľa podmienok stanovených krajským pamiatkovým úradom, aby čo najvernejšie imitovala tú pôvodnú,“ priblížila radnica.



Mesto avizovalo, že začiatkom budúceho týždňa sa do lekárne začne prevážať zreštaurovaný mobiliár. „Následne urobíme posledné úpravy interiéru a prinesieme ešte dobový lekárnicky materiál,“ doplnilo.



Rekonštrukčné práce sa začali začiatkom marca. Rekonštrukcia je realizovaná v spolupráci s českým mestom Hodonín ako projekt Ochrana kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti. Financovaná je z eurofondov. Celkový rozpočet je 37.495 eur. Schválená dotácia je vo výške 34.495 eur so spolufinancovaním mesta vo výške 3000 eur.