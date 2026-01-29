< sekcia Regióny
Lekáreň U Božieho oka z roku 1660 ožíva v novej expozícii múzea
Expozícia bude pre návštevníkov dočasne sprístupnená cez prechod v Katovej bašte, kým múzeum nesprevádzkuje novú technológiu individuálnych vstupov priamo z ulice.
Autor TASR
Košice 29. januára (TASR) - Novú expozíciu Lekáreň U Božieho oka pripravilo Východoslovenské múzeum (VSM) v Košiciach. Približuje dejiny lekárnictva a tradičnú prácu lekárnikov v autentickom historickom prostredí a návštevníci ju nájdu v priestoroch bývalého Domu remesiel na Hrnčiarskej ulici. Po štvrtkovom slávnostnom otvorení bude verejnosti prístupná od piatka (30. 1.).
Ako informovalo múzeum, expozícia nadväzuje na známu jezuitskú lekáreň U Božieho oka, ktorá pôsobila v centre Košíc už od roku 1660 a patrila medzi najvýznamnejšie zdravotnícke inštitúcie mesta. Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do sveta historickej lekárne prostredníctvom viac ako 200-ročného pôvodného mobiliáru, ktorý patrí medzi najvzácnejšie dochované nábytkové komplexy svojho druhu na východnom Slovensku. Súčasťou sú aj vzácne kolekcie lekárenských nádob, mažiarov, váh, menzúr, mlynčekov a ďalších odborných pomôcok. Expozícia približuje nielen výrobu a výdaj liekov z prírodných a chemických látok, ale aj širší spoločenský, hospodársky a kultúrny význam lekární v dejinách mesta Košice.
Autorkou expozície je historička Uršula Ambrušová, ktorá pri koncepcii vychádzala z dlhodobého výskumu dejín farmácie a lekárnictva. „Mojím cieľom bolo priblížiť lekáreň ako miesto, kde sa stretávalo remeslo, veda, skúsenosť aj dôvera ľudí. Expozícia ukazuje lekárnika nielen ako odborníka na lieky, ale aj ako dôležitú osobnosť mestského života,“ priblížila.
Súčasťou novej expozície sú podľa VSM aj moderné prezentačné prvky, ktoré historický obsah sprístupňujú atraktívnou a zrozumiteľnou formou pre domácich aj zahraničných návštevníkov. Výnimočným prvkom je aj lekárnik Mathias vytvorený umelou inteligenciou, ktorý návštevníkov sprevádza expozíciou v slovenčine, angličtine aj maďarčine.
„Výsledok tohto projektu výrazne obohacuje stále expozície Východoslovenského múzea o tematický celok, ktorý je odborný, vizuálne pôsobivý a zároveň mimoriadne atraktívny pre verejnosť. Veríme, že sa stane vyhľadávaným miestom nielen pre Košičanov, ale aj pre návštevníkov z celého Slovenska a zo zahraničia, obzvlášť keď sa nachádza uprostred známej Uličky remesiel, teda Hrnčiarskej ulice, kam smeruje množstvo turistov,“ skonštatoval riaditeľ VSM Dominik Béreš.
Expozícia bude pre návštevníkov dočasne sprístupnená cez prechod v Katovej bašte, kým múzeum nesprevádzkuje novú technológiu individuálnych vstupov priamo z ulice.
K novej expozícii vrátane reštaurátorskej obnovy nábytkov a komponentov pomohla finančná podpora Fondu na podporu umenia, spolufinancovanie zabezpečil zriaďovateľ - Košický samosprávny kraj (KSK). „Táto lekáreň je v našom kraji skutočným unikátom. Predstavuje výnimočné prepojenie odborných zbierok, historickej autenticity a moderného spôsobu prezentácie,“ ocenil projekt predseda KSK Rastislav Trnka.
Ako informovalo múzeum, expozícia nadväzuje na známu jezuitskú lekáreň U Božieho oka, ktorá pôsobila v centre Košíc už od roku 1660 a patrila medzi najvýznamnejšie zdravotnícke inštitúcie mesta. Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do sveta historickej lekárne prostredníctvom viac ako 200-ročného pôvodného mobiliáru, ktorý patrí medzi najvzácnejšie dochované nábytkové komplexy svojho druhu na východnom Slovensku. Súčasťou sú aj vzácne kolekcie lekárenských nádob, mažiarov, váh, menzúr, mlynčekov a ďalších odborných pomôcok. Expozícia približuje nielen výrobu a výdaj liekov z prírodných a chemických látok, ale aj širší spoločenský, hospodársky a kultúrny význam lekární v dejinách mesta Košice.
Autorkou expozície je historička Uršula Ambrušová, ktorá pri koncepcii vychádzala z dlhodobého výskumu dejín farmácie a lekárnictva. „Mojím cieľom bolo priblížiť lekáreň ako miesto, kde sa stretávalo remeslo, veda, skúsenosť aj dôvera ľudí. Expozícia ukazuje lekárnika nielen ako odborníka na lieky, ale aj ako dôležitú osobnosť mestského života,“ priblížila.
Súčasťou novej expozície sú podľa VSM aj moderné prezentačné prvky, ktoré historický obsah sprístupňujú atraktívnou a zrozumiteľnou formou pre domácich aj zahraničných návštevníkov. Výnimočným prvkom je aj lekárnik Mathias vytvorený umelou inteligenciou, ktorý návštevníkov sprevádza expozíciou v slovenčine, angličtine aj maďarčine.
„Výsledok tohto projektu výrazne obohacuje stále expozície Východoslovenského múzea o tematický celok, ktorý je odborný, vizuálne pôsobivý a zároveň mimoriadne atraktívny pre verejnosť. Veríme, že sa stane vyhľadávaným miestom nielen pre Košičanov, ale aj pre návštevníkov z celého Slovenska a zo zahraničia, obzvlášť keď sa nachádza uprostred známej Uličky remesiel, teda Hrnčiarskej ulice, kam smeruje množstvo turistov,“ skonštatoval riaditeľ VSM Dominik Béreš.
Expozícia bude pre návštevníkov dočasne sprístupnená cez prechod v Katovej bašte, kým múzeum nesprevádzkuje novú technológiu individuálnych vstupov priamo z ulice.
K novej expozícii vrátane reštaurátorskej obnovy nábytkov a komponentov pomohla finančná podpora Fondu na podporu umenia, spolufinancovanie zabezpečil zriaďovateľ - Košický samosprávny kraj (KSK). „Táto lekáreň je v našom kraji skutočným unikátom. Predstavuje výnimočné prepojenie odborných zbierok, historickej autenticity a moderného spôsobu prezentácie,“ ocenil projekt predseda KSK Rastislav Trnka.