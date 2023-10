VIDEO:Lekáreň u Salvatora by mohli po 28 rokoch otvoriť ešte tento rok

Bratislava 27. októbra (TASR) - Do ikonickej budovy Salvatora na Panskej ulici v bratislavskom Starom Meste by sa už tento rok mohla po viac ako 28 rokoch vrátiť lekáreň. Prevádzkovať ju bude nezisková organizácia Lekáreň u Salvatora, ktorá patrí pod Slovenskú lekárnickú komoru (SLeK). Lekáreň bude fungovať sedem dní v týždni. Kým však dostane všetky povolenia, počas novembrových víkendov si môže jej priestory pozrieť verejnosť. Pôvodná lekáreň ukončila svoju činnosť v roku 1995.



"Hneď budúci týždeň spustíme všetky procesy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa lekáreň otvoriť dala. Tie procesy sú pomerne komplikované, ale nie je to otvorenie jadrovej elektrárne. Istý čas trvajú, ale verím, že to stihneme ešte v tomto roku," uviedol na piatkovej tlačovej konferencii prezident SLeK Ondrej Sukeľ.



Následne by tam mala začať fungovať sedem dní v týždni normálna lekáreň, či už výdaj liekov na lekársky predpis alebo bez lekárskeho predpisu, teda kompletný lekárenský sortiment, akurát na pozadí historického mobiliáru. Chýbať by nemala ani individuálna výroba liekov. Do budúcnosti je v pláne, aby tam aj počas prevádzky bol niekto, kto prípadným záujemcom z radov návštevníkov, keďže lekáreň nemá slúžiť len pacientom, ale aj ako istý typ múzea, vedel poskytnúť erudovaný komentovaný výklad o lekárni a jej histórii. Počíta sa postupne aj s edukačno-osvetovými službami.



"Historické priestory, ktoré roky chradli, sme obnovili. Vrátili sme sem jedinečný barokový mobiliár a čoskoro sa vráti aj pravá lekárenská vôňa," poznamenal primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že minulosť je dôležitá, a ako sa staráme o ňu, pristupujeme k budúcnosti. Hlavné mesto plánuje do budúcna aj obnovu fasády budovy, financie sa bude snažiť získať z eurofondov.



"Symbolická rovina, ktorú lekárnik Rudolf Adler vložil do týchto priestorov, nie je len jedna. Je dokonca v piatich rovinách, ktoré si môžete všimnúť v rôznych detailoch," poznamenal riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok (MÚOP) v Bratislave Ivo Štassel. Prvou rovinou je kresťanská symbolika, ktorú predstavuje socha, poukazujúca na názov lekárne. Druhou je grécka mytológia, pri ktorej si Adler uctil Asklépia ako boha lekárstva tým, že dal namaľovať portréty jeho štyroch dcér (Hygieia, Iasó, Akesó a Panakeia).



Pozemskú rovinu predstavujú dve skupiny reliéfnych anjelov, jedna s vednými a jedna s umeleckými odbormi. Štvrtá je všeobecne alegorická rovina zobrazená reliéfom sovy s rozopätými krídlami či vtákom fénixom s kotvou v pazúroch. Piata rovina je slobodomurárska, zašifrovaná v nástavci portálu. "Dva stĺpy predstavujú symboliku Šalamúnovho chrámu a tri Šalamúnove pečate snáď názov lóže U troch hviezd, ktorá bola v Bratislave," poznamenal Štassel s tým, že výskum bude pokračovať, rovnako tak výskum mobiliáru.







Mobiliár lekárne vznikol v roku 1727, keď rehoľa jezuitov zriadila lekáreň vo svojej budove jezuitského kolégia na Kapitulskej ulici. Neskôr lekáreň presťahovali aj s mobiliárom do Csákyho paláca na Panskej, teda do objektu susediaceho s dnešným domom u sv. Salvatora.



Originálny mobiliár lekárne bol v ikonickej budove od vzniku v roku 1904 a v 90. rokoch minulého storočia ho odviezli mimo Bratislavy. Skončil nakoniec u súkromného zberateľa. Múzeum mesta Bratislavy tvrdí, že mobiliár má nevyčísliteľnú historickú aj pamiatkovú hodnotu nielen v domácom, ale aj celosvetovom kontexte.



Budovu Lekárne u Salvatora, ktorá patrí medzi najfotografovanejšie v historickom centre, získalo mesto Bratislava pred niekoľkými rokmi zámenou do výlučného vlastníctva. Originálny barokový lekárenský mobiliár odkúpilo v roku 2021 za takmer milión eur od súkromného zberateľa z Nového Mesta nad Váhom. Vlani v júni bratislavské mestské zastupiteľstvo schválilo na dobu neurčitú prenájom priestorov, vrátane historického mobiliára neziskovej organizácii Lekáreň u Salvatora.