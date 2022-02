Lekáreň v žilinskej nemocnici bude otvorená i cez víkend

Žilina 5. februára (TASR) - Lekáreň v detskej poliklinike v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline je od soboty otvorená aj cez víkendové dni. Zdravotnícke zariadenie tak reagovalo na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



"Pre detských aj dospelých pacientov bude každý víkend až do odvolania otvorená lekáreň v detskej poliklinike vždy v sobotu a nedeľu od 7.30 do 22.00 h," spresnila Záteková.



Lekáreň môžu cez víkendy podľa nej využiť predovšetkým pacienti pohotovosti, urgentného príjmu či iní zákazníci, ktorí v súčasnej situácii nebudú musieť hľadať otvorené lekárne v meste či obchodných centrách, ale lieky si budú môcť vyzdvihnúť priamo v areáli nemocnice.



Prevádzka lekární FNsP Žilina ostáva cez pracovné dni nezmenená. Cez týždeň sú v nemocnici k dispozícii tri verejné lekárne, a to v detskej poliklinike, na prízemí hlavnej budovy polikliniky a na prvom poschodí hlavnej budovy polikliniky. "Nákupom v týchto lekárňach podporujú zákazníci priamo žilinskú nemocnicu, ktorá financie vkladá do ďalšej obnovy a modernizácie," pripomenula Záteková.