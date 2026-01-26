< sekcia Regióny
Lekári evidujú po návrate detí do kolektívov nárast prípadov chrípky
Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Na Klinike pediatrickej urgentnej medicíny (KPUM) Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) pozorujú lekári po návrate detí do kolektívov nárast prípadov chrípky a akútnych respiračných ochorení. Častým dôvodom návštev je skutočnosť, že dieťa so zvýšenou telesnou teplotou prestáva jesť a piť, čo ešte viac dieťa oslabuje a zhoršuje priebeh ochorenia. Potrebné je včas zasiahnuť. Informoval o tom NÚDCH na svojom webe.
„U detí sa chrípka najčastejšie prejavuje horúčkou a kašľom, pričom táto horúčka veľmi ťažko alebo krátko reaguje na antipyretiká, pričom v súvislosti s horúčkou najmenšie deti prestávajú jesť a piť a pokiaľ je prítomná komplikácia, prichádzajú tiež s komplikáciami,“ priblížil zástupca prednostu KPUM Marcel Brenner. Zároveň poukázal, že pokiaľ dieťa trpí nejakými chronickými ochoreniami iných orgánových systémov, atak chrípky ich môže zhoršiť.
Rovnako horší priebeh ochorenia majú podľa neho deti, ktoré neboli proti chrípke očkované. „Pripúšťame, že v prvej vlne chrípky sme mali menej závažných priebehov ochorenia v porovnaní s minulým rokom. V tejto sezóne evidujeme vyššiu očkovanosť proti chrípke, a tomu možno veľmi pravdepodobne pripísať aj zdanlivo nižší počet závažných ochorení, ktoré sme evidovali v decembri,“ skonštatoval Brenner.
Ako priblížil, očkované deti majú podľa publikovaných správ nižší priebeh komplikácií a závažných priebehov. Závažnou komplikáciou môže byť zápal srdcového svalu, zápal mozgu, mozgových obalov, prípadne postihnutie celého organizmu. „Na chrípku môžu ochorieť aj najmenšie deti - niekoľko týždňové, pričom môžeme povedať, že čím mladšie je dieťa, tým väčšia je náchylnosť na komplikácie a súčasne vyššia vnímavosť na ťažšie priebehy ochorenia,“ doplnil.
Nemocničný hygienik Michal Adamišin pripomenul, že v prevencii nielen chrípky, ale aj ostatných respiračných infekcií je vhodné vyhýbať sa preľudneným priestorom, v interiéri často a nárazovo vetrať s oknami dokorán a vyhýbať sa kontaktu s chorými osobami na takéto infekcie alebo osobami s príznakmi respiračného ochorenia a častejšie si umývať ruky. Lekári zároveň odporučili, aby každé dieťa, ktoré má zvýšenú telesnú teplotu, prípadne s príznakmi akútneho respiračného ochorenia, ostalo doma a nešlo do kolektívu.
