Lekári kysuckej nemocnice spustili kampaň na podporu očkovania

Čadca 1. septembra (TASR) – Lekári kysuckej nemocnice v Čadci spustili formou tlačených novín kampaň na podporu očkovania Zdravé Kysuce. Za iniciátorov kampane o tom informoval Jakub Kratochvíl.



"Lekári z Kysúc sa prihovárajú Kysučanom ako odborníci, ktorí zažili veľmi ťažký rok. No tiež zažili, že vďaka očkovaniu sa situácia zlepšila a odporúčajú ho. Noviny prinášajú upokojenie od lekárov, ktorým obyvatelia Kysúc už desaťročia dôverujú. Okrem podpory očkovania to môže pomôcť obnoviť dôveru v odborné inštitúcie a zosilniť hlas lekárov, ktorý zaniká v politickom šume," uviedol Kratochvíl.



Doplnil, že noviny prinášajú príbehy ľudí z kysuckých dedín, ktorí prekonali ťažký priebeh ochorenia COVID-19. "Obsahujú informácie o očkovaní, vývoji vakcín, kolektívnej imunite zo zdrojov Ministerstva zdravotníctva SR, Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a rozhovor s detskou lekárkou o rizikách ochorenia COVID-19 pre deti. Poskytujú tiež praktické informácie, ako a kde sa zaočkovať na Kysuciach," priblížil Kratochvíl.



Distribúciu 30.000 kusov novín spustili v pondelok (30. 8.) v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto. "Obce Korňa a Vysoká nad Kysucou, mestá Čadca a Krásno nad Kysucou už začali rozdávať noviny svojpomocne. Komunikujeme so starostami a starostkami ďalších obcí a hľadáme aktívnych ľudí, ktorí nám s distribúciou pomôžu. Tridsať kusov novín sme poslali do každej kysuckej školy a škôlky so sprievodným listom pre učiteľov. Tento týždeň pošleme noviny na každú kysuckú faru. Sme otvorení poskytnúť tento koncept a časť obsahu aj iným regiónom,“ dodal Kratochvíl s tým, že tlač a všetky náklady spojené s tvorbou a distribúciou novín hradia z darov aktívnych občanov a lekárov z Kysúc.