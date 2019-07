Lekári môžu žiadať od Žilisnkého kraja dotáciu do konca augusta

O dotáciu môžu požiadať všeobecní lekári, ale i špecialisti, ktorí vykonávajú činnosť na území Žilinského kraja a poskytujú služby jeho obyvateľom.

Žilina 31. júla (TASR) – Lekári s trvalým pobytom alebo miestom pôsobenia na území Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) môžu do 31. augusta žiadať o finančný príspevok od 5000 eur do 30.000 eur na rozbeh vlastnej ambulancie a zabezpečenie jej materiálno-technického vybavenia. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



Doplnila, že ŽSK spustil ako prvý samosprávny kraj nový dotačný systém na stabilizáciu lekárov a sestier v zdravotníctve. "V kraji chýbajú najmä neurológovia, alergológovia, oční lekári, reumatológovia, ale aj zubári, detskí špecialisti či pediatri. Približne tretina všeobecných lekárov pre deti a dorast je starších ako 65 rokov. Novým dotačným systémom ŽSK podporí práve lekárov, ktorí sa rozhodnú prevádzkovať ambulancie v odboroch a oblastiach, kde ich je nedostatok. ŽSK vyčlenil v rámci prvej výzvy 150.000 eur," vysvetlila Remencová.



O dotáciu môžu požiadať všeobecní lekári, ale i špecialisti, ktorí vykonávajú činnosť na území Žilinského kraja a poskytujú služby jeho obyvateľom. "Chceme motivovať nových lekárov, aby neodchádzali za hranice kraja alebo štátu, ale aby pomáhali a poskytovali nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť ľuďom v kraji. Tí dnes musia často cestovať za vyšetrením ďaleko, alebo čakajú na termín u špecialistu príliš dlho. Je v našom záujme tento stav aktívne riešiť a skvalitniť dostupnosť zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji tak, aby aj v odľahlejších regiónoch našli ľudia svojho lekára," uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



"V závislosti od výšky prijatej dotácie sa lekári zaväzujú nepožiadať o zmenu miesta prevádzkovania svojej ambulancie po dobu dvoch (pri dotácii vo výške 5000 až 10.000 eur), štyroch (10.000 až 20.000 eur) alebo šiestich rokov (20.000 až 30.000 eur). Zároveň musia poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť aspoň 30 hodín týždenne v prípade špecialistov a aspoň 35 hodín v prípade všeobecných lekárov. Podmienkou je mať uzatvorenú zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami," konkretizovala hovorkyňa ŽSK.



Dotácia sa podľa nej môže uplatňovať aj spätne. "Na výdavky, ktoré lekárom vznikli v čase od 1. januára 2019 až do posledného dňa termínu realizácie podporovanej činnosti. Spolufinancovanie dotácie sa nevyžaduje. Bližšie podmienky sú špecifikované na webovej stránke ŽSK," uzavrela Remencová.