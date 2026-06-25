< sekcia Regióny
Lekári upozorňujú, že horúčavy môžu zhoršiť tehotenské ťažkosti
Počas horúcich dní sa odporúča obmedziť aj dlhé cestovanie autom či lietadlom.
Autor TASR
Komárno 25. júna (TASR) - Letné horúčavy predstavujú zvýšenú záťaž pre ľudský organizmus. Podľa gynekologičky Vanesy Mikulášovej z komárňanskej nemocnice by mali byť obzvlášť opatrné tehotné ženy.
Lekárka upozorňuje, že vysoké teploty môžu zhoršiť bežné tehotenské ťažkosti a v niektorých prípadoch viesť aj k zdravotným komplikáciám. „Horúčavy môžu spôsobiť prehriatie organizmu, zhoršiť opuchy dolných končatín a celkovo viac zaťažiť obehový systém tehotnej ženy. Tento stav nepriamo ovplyvňuje aj bábätko,“ vysvetlila Mikulášová.
Najnáročnejším obdobím z pohľadu vysokých teplôt je podľa nej tretí trimester tehotenstva. V posledných týždňoch je ženské telo prirodzene viac zaťažené a horúčavy môžu výraznejšie prehlbovať únavu, opuchy, dýchavičnosť či celkový diskomfort. „Tehotné ženy by preto nemali ignorovať varovné signály, ako sú náhla nevoľnosť, slabosť, závraty, sťažené dýchanie, znížená aktivita bábätka, asymetrické opuchy nôh alebo akékoľvek krvácanie,“ povedala Mikulášová.
Vysoké teploty môžu zároveň negatívne ovplyvniť krvný tlak a zvyšovať riziko dehydratácie. „Obehový systém je v tehotenstve prirodzene viac namáhaný, a ak k tomu pridáme horúčavu, môže dôjsť aj k výkyvom krvného tlaku,“ upozorňuje lekárka.
Základom prevencie je dostatočný príjem tekutín, pobyt v tieni a vyhýbanie sa priamemu slnečnému žiareniu najmä počas najteplejších hodín dňa. Vhodný je aj primeraný pohyb, napríklad prechádzky v skorých ranných alebo večerných hodinách. Pri opuchoch dolných končatín môže pomôcť oddych s vyloženými nohami, nosenie kompresných pančúch či pravidelný mierny pohyb. Odborníčka odporúča aj ľahké a priedušné oblečenie vrátane spodnej bielizne.
Mnohé budúce mamičky vyhľadávajú počas leta osvieženie vo vode. Podľa Mikulášovej je najbezpečnejšou voľbou more alebo kontrolované bazény. Pri jazerách a stojatých vodách je však potrebná väčšia opatrnosť. „Pri rizikovom tehotenstve je vždy potrebné kúpanie konzultovať s lekárom,“ pripomenula.
Rovnako opatrne treba pristupovať aj k opaľovaniu. „Zdravé opálenie neexistuje, a to platí aj pre tehotné ženy. Oveľa dôležitejšia je ochrana pred slnkom a udržiavanie optimálnej telesnej teploty,“ zdôraznila lekárka. Klimatizácia môže byť pri správnom používaní bezpečná, no tehotné ženy by sa mali vyhnúť priamemu ofukovaniu a výrazným teplotným rozdielom.
Počas horúcich dní sa odporúča obmedziť aj dlhé cestovanie autom či lietadlom. Ak je cesta nevyhnutná, dôležité sú pravidelné prestávky, dostatočný pitný režim a v prípade dlhších trás aj konzultácia s ošetrujúcim gynekológom. „Letné tehotenstvo sa dá napriek všetkému prežiť v pohode. Dôležité je prispôsobiť denný režim počasiu, dbať na hydratáciu, primeraný pohyb a najmä zachovať si dobrú náladu a tešiť sa z obdobia, ktoré je pre každú ženu výnimočné,“ uzatvorila Mikulášová.
Lekárka upozorňuje, že vysoké teploty môžu zhoršiť bežné tehotenské ťažkosti a v niektorých prípadoch viesť aj k zdravotným komplikáciám. „Horúčavy môžu spôsobiť prehriatie organizmu, zhoršiť opuchy dolných končatín a celkovo viac zaťažiť obehový systém tehotnej ženy. Tento stav nepriamo ovplyvňuje aj bábätko,“ vysvetlila Mikulášová.
Najnáročnejším obdobím z pohľadu vysokých teplôt je podľa nej tretí trimester tehotenstva. V posledných týždňoch je ženské telo prirodzene viac zaťažené a horúčavy môžu výraznejšie prehlbovať únavu, opuchy, dýchavičnosť či celkový diskomfort. „Tehotné ženy by preto nemali ignorovať varovné signály, ako sú náhla nevoľnosť, slabosť, závraty, sťažené dýchanie, znížená aktivita bábätka, asymetrické opuchy nôh alebo akékoľvek krvácanie,“ povedala Mikulášová.
Vysoké teploty môžu zároveň negatívne ovplyvniť krvný tlak a zvyšovať riziko dehydratácie. „Obehový systém je v tehotenstve prirodzene viac namáhaný, a ak k tomu pridáme horúčavu, môže dôjsť aj k výkyvom krvného tlaku,“ upozorňuje lekárka.
Základom prevencie je dostatočný príjem tekutín, pobyt v tieni a vyhýbanie sa priamemu slnečnému žiareniu najmä počas najteplejších hodín dňa. Vhodný je aj primeraný pohyb, napríklad prechádzky v skorých ranných alebo večerných hodinách. Pri opuchoch dolných končatín môže pomôcť oddych s vyloženými nohami, nosenie kompresných pančúch či pravidelný mierny pohyb. Odborníčka odporúča aj ľahké a priedušné oblečenie vrátane spodnej bielizne.
Mnohé budúce mamičky vyhľadávajú počas leta osvieženie vo vode. Podľa Mikulášovej je najbezpečnejšou voľbou more alebo kontrolované bazény. Pri jazerách a stojatých vodách je však potrebná väčšia opatrnosť. „Pri rizikovom tehotenstve je vždy potrebné kúpanie konzultovať s lekárom,“ pripomenula.
Rovnako opatrne treba pristupovať aj k opaľovaniu. „Zdravé opálenie neexistuje, a to platí aj pre tehotné ženy. Oveľa dôležitejšia je ochrana pred slnkom a udržiavanie optimálnej telesnej teploty,“ zdôraznila lekárka. Klimatizácia môže byť pri správnom používaní bezpečná, no tehotné ženy by sa mali vyhnúť priamemu ofukovaniu a výrazným teplotným rozdielom.
Počas horúcich dní sa odporúča obmedziť aj dlhé cestovanie autom či lietadlom. Ak je cesta nevyhnutná, dôležité sú pravidelné prestávky, dostatočný pitný režim a v prípade dlhších trás aj konzultácia s ošetrujúcim gynekológom. „Letné tehotenstvo sa dá napriek všetkému prežiť v pohode. Dôležité je prispôsobiť denný režim počasiu, dbať na hydratáciu, primeraný pohyb a najmä zachovať si dobrú náladu a tešiť sa z obdobia, ktoré je pre každú ženu výnimočné,“ uzatvorila Mikulášová.