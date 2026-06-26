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Lekári v Banskej Bystrici operovali v špeciálnej sále v kamióne
Bola to súčasť odborného školenia v unikátnom mobilnom tréningovom chirurgickom laboratóriu.
Autor TASR
Banská Bystrica 26. júna (TASR) - Lekári z Kliniky ortopédie a úrazovej chirurgie SZU pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici absolvovali v uplynulých dňoch dvojdňové odborné školenie v unikátnom mobilnom tréningovom chirurgickom laboratóriu, ktoré bolo pristavené priamo v areáli nemocnice. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.
„Špeciálne upravený kamión funguje ako mobilná náhrada operačnej sály vybavená všetkými technológiami potrebnými na nácvik moderných artroskopických a ortopedických výkonov,“ vysvetlil prednosta kliniky Juraj Šváč.
Ako doplnil, počas školenia si účastníci precvičovali operačné techniky priamo na ľudských kadáveroch, ktoré umožňujú realistický nácvik zákrokov, ale bez rizika pre pacienta.
Prvý deň bol venovaný artroskopickým operáciám kolena, druhý nácviku operácií ramena vrátane artroskopických výkonov a implantácie ramenných endoprotéz. Počas oboch dní sa na školení zúčastnilo 16 lekárov kliniky a deväť sestier, inštrumentárok z oddelenia centrálnych operačných sál.
„Naši lekári majú možnosť vzdelávať sa v najmodernejších operačných postupoch priamo v prostredí našej nemocnice. Neustále zdokonaľovanie odborných zručností, osvojovanie si nových technológií a výmena skúseností sú nevyhnutnou súčasťou kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Každá takáto investícia do vzdelávania sa napokon premieta do bezpečnejšej, modernejšej a kvalitnejšej liečby našich pacientov,“ zdôraznila riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.
„Špeciálne upravený kamión funguje ako mobilná náhrada operačnej sály vybavená všetkými technológiami potrebnými na nácvik moderných artroskopických a ortopedických výkonov,“ vysvetlil prednosta kliniky Juraj Šváč.
Ako doplnil, počas školenia si účastníci precvičovali operačné techniky priamo na ľudských kadáveroch, ktoré umožňujú realistický nácvik zákrokov, ale bez rizika pre pacienta.
Prvý deň bol venovaný artroskopickým operáciám kolena, druhý nácviku operácií ramena vrátane artroskopických výkonov a implantácie ramenných endoprotéz. Počas oboch dní sa na školení zúčastnilo 16 lekárov kliniky a deväť sestier, inštrumentárok z oddelenia centrálnych operačných sál.
„Naši lekári majú možnosť vzdelávať sa v najmodernejších operačných postupoch priamo v prostredí našej nemocnice. Neustále zdokonaľovanie odborných zručností, osvojovanie si nových technológií a výmena skúseností sú nevyhnutnou súčasťou kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Každá takáto investícia do vzdelávania sa napokon premieta do bezpečnejšej, modernejšej a kvalitnejšej liečby našich pacientov,“ zdôraznila riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.