Štvrtok 25. december 2025
Lekári v Bratislave ošetrili na Štedrý deň takmer 350 pacientov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bolesť brucha potrápila 17 pacientov a jednému zostala pri večeri kosť v hrdle.

Autor TASR
Bratislava 25. decembra (TASR) - Lekári na bratislavských urgentných príjmoch a ambulantných pohotovostiach pomáhali aj tento rok na Štedrý deň stovkám ľudí. Ošetrili takmer 350 pacientov. Ľudí potrápili bolesti brucha, alkohol či kosť v hrdle. TASR o tom informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Eva Kliská.

Bolesť brucha potrápila 17 pacientov a jednému zostala pri večeri kosť v hrdle. Osem pacientov bolo intoxikovanych z pitia nadmerného množstva alkoholu a deviati pacienti prišli so psychickými ťažkosťami. Hospitalizovať však museli aj 21 pacientov, napríklad pre vážne poranenie chrbtice alebo hlavy. „Päť osôb sa muselo podrobiť operačnému zákroku,“ skonštatovala Kliská.

Urgenty však opätovne navštívili aj ľudia, ktorí sa bez zjavnej príčiny a bez akýchkoľvek ťažkosti dožadovali vyšetrení ako je MR, CT alebo žiadali od zdravotníkov kompletný obraz krvi. „Za najzvláštnejší prípad považujeme návštevu pána, ktorý prišiel na urgent so svojou mamou a chcel od personálu, aby jej vyčistili zubnú protézu,“ podotkla Kliská.
