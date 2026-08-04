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Lekári v Martine zachránili zlyhávajúce srdce muža
Martinskí lekári pri záchrane života pacienta využili jednu z najmodernejších metód podpory krvného obehu.
Autor TASR
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Martin 4. augusta (TASR) - Lekári Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) zachránili muža so zlyhávajúcim srdcom kombináciou dvoch vysokošpecializovaných metód. UNM je jedným z dvoch pracovísk na Slovensku, ktoré dokážu zabezpečiť liečbu pacientov s najťažšími formami kardiogénneho šoku, keď srdce náhle nedokáže pumpovať dostatok krvi pre telo. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová.
„Prijali sme 61-ročného pacienta s rozsiahlym akútnym infarktom myokardu, ktorého stav bol kritický. Jeho srdce bolo natoľko poškodené, že nedokázalo pumpovať dostatok krvi na pokrytie potrieb tela. V takýchto prípadoch orgány ako mozog, obličky či pečeň nedostávajú dostatok kyslíka a živín. Ide o stav ohrozujúci život, ktorý si vyžaduje okamžitú intenzívnu liečbu,“ vysvetlila prednostka kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UNM Zuzana Biringerová.
Martinskí lekári pri záchrane života pacienta využili jednu z najmodernejších metód podpory krvného obehu. „Počas prebiehajúcej resuscitácie bola intervenčným kardiológom zavedená mechanická podpora ľavej srdcovej komory Impella. Je to malé čerpadlo, ktoré dočasne prevzalo časť jej práce. Ide o pokročilú liečbu, dostupnú len na špecializovaných kardiologických pracoviskách pri najťažších stavoch,“ poznamenala Biringerová.
Kardiológovia súčasne riešili príčinu srdcového infarktu - upchatú srdcovú tepnu. Cez vpich v oblasti slabiny sa dostali až k zúženému miestu, tepnu balónikom rozšírili a vystužili ju stentom, vďaka čomu sa obnovil prietok krvi a obmedzilo sa ďalšie poškodenie srdca. Po zákroku bol pacient napojený na prístroj VA ECMO, ktorý dočasne prevzal funkciu srdca a pľúc a okysličoval jeho krv mimo tela a súčasne bola pacientovi ponechaná mechanická podpora ľavej komory srdca Impella.
Hovorkyňa nemocnice upozornila, že spomínanú kombináciu podpory Impella a VA ECMO môžu lekári zaviesť cez cievy, bez nutnosti otvárania hrudníka, vďaka čomu ju dokážu nasadiť rýchlo, čo je pri kriticky chorých pacientoch kľúčové. „Pacient bol hospitalizovaný na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde sa o jeho liečbu staral multidisciplinárny tím. Po čiastočnej stabilizácii stavu bol za účelom ďalšej špecializovanej liečby bezpečne transportovaný do Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave,“ dodala Kapustová.
„Prijali sme 61-ročného pacienta s rozsiahlym akútnym infarktom myokardu, ktorého stav bol kritický. Jeho srdce bolo natoľko poškodené, že nedokázalo pumpovať dostatok krvi na pokrytie potrieb tela. V takýchto prípadoch orgány ako mozog, obličky či pečeň nedostávajú dostatok kyslíka a živín. Ide o stav ohrozujúci život, ktorý si vyžaduje okamžitú intenzívnu liečbu,“ vysvetlila prednostka kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UNM Zuzana Biringerová.
Martinskí lekári pri záchrane života pacienta využili jednu z najmodernejších metód podpory krvného obehu. „Počas prebiehajúcej resuscitácie bola intervenčným kardiológom zavedená mechanická podpora ľavej srdcovej komory Impella. Je to malé čerpadlo, ktoré dočasne prevzalo časť jej práce. Ide o pokročilú liečbu, dostupnú len na špecializovaných kardiologických pracoviskách pri najťažších stavoch,“ poznamenala Biringerová.
Kardiológovia súčasne riešili príčinu srdcového infarktu - upchatú srdcovú tepnu. Cez vpich v oblasti slabiny sa dostali až k zúženému miestu, tepnu balónikom rozšírili a vystužili ju stentom, vďaka čomu sa obnovil prietok krvi a obmedzilo sa ďalšie poškodenie srdca. Po zákroku bol pacient napojený na prístroj VA ECMO, ktorý dočasne prevzal funkciu srdca a pľúc a okysličoval jeho krv mimo tela a súčasne bola pacientovi ponechaná mechanická podpora ľavej komory srdca Impella.
Hovorkyňa nemocnice upozornila, že spomínanú kombináciu podpory Impella a VA ECMO môžu lekári zaviesť cez cievy, bez nutnosti otvárania hrudníka, vďaka čomu ju dokážu nasadiť rýchlo, čo je pri kriticky chorých pacientoch kľúčové. „Pacient bol hospitalizovaný na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde sa o jeho liečbu staral multidisciplinárny tím. Po čiastočnej stabilizácii stavu bol za účelom ďalšej špecializovanej liečby bezpečne transportovaný do Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave,“ dodala Kapustová.